Alertele de drone în școli. Recomandările transmise de DSU

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a cerut Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) recomandări pentru unitățile de învățământ privind modul de intervenție în cazul unor incidente cu drone. Documentul transmis școlilor prevede identificarea din timp a spațiilor de adăpostire, retragerea elevilor din spațiile deschise și interzicerea preluării copiilor de către părinți pe durata unei alerte aeriene.

Mihai Dimian a precizat că solicitarea a fost făcută în contextul incidentelor recente cu drone și că scopul recomandărilor este ca fiecare unitate de învățământ să știe ce are de făcut într-o astfel de situație.

„În contextul incidentelor recente cu drone, am discutat cu domnul Secretar de Stat Raed Arafat despre necesitatea unui set simplu de recomandări specifice pentru unitățile de învățământ privind modul de acțiune în astfel de situații. Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinților. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare școală știe ce are de făcut în situația puțin probabilă a apariției unui asemenea incident”, a scris, marți, pe Facebook, Mihai Dimian.

Ministrul interimar al Educației le-a cerut directorilor și profesorilor să cunoască procedurile și să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei, fără dramatizare.

„Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate. Mesajul a fost transmis și către Inspectoratele Școlare Județene, pentru a ajunge în toate unitățile de învățământ”, a precizat Mihai Dimian, distribuind adresa transmisă de DSU.

Documentul este semnat de secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și conține recomandări privind măsurile de protecție a elevilor, părinților și personalului didactic în cazul emiterii unor mesaje RO-Alert „Alarmă aeriană (drone)”.

DSU recomandă ca, înainte de primirea unei astfel de alerte, școlile să identifice spațiile în care elevii și personalul se pot adăposti. Sunt indicate subsolurile amenajate și încăperile interioare fără ferestre sau cu cât mai puține geamuri, precum holurile centrale, sălile fără ferestre sau vestiarele interioare aflate la etaje inferioare.

Ultimul etaj nu trebuie folosit pentru adăpostire, întrucât acoperișul este primul expus în cazul unui impact direct.

La primirea mesajului RO-Alert, activitatea trebuie oprită imediat, dar fără a crea panică. Elevii trebuie conduși către spațiile de adăpostire stabilite, departe de ferestre, balcoane, uși exterioare, pereți de sticlă și pereți de fațadă.

Copiii aflați în curtea școlii sau la activități sportive în aer liber trebuie aduși imediat în cea mai apropiată clădire, pe cel mai scurt traseu. DSU precizează că elevilor nu trebuie să li se permită să caute sau să își ia obiectele personale, prioritatea fiind intrarea în interior.

Elevii nu trebuie să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Personalul școlii trebuie să păstreze calmul, să transmită informații clare și concise și să evite orice comportament sau comunicare care ar putea genera panică ori anxietate.

O altă recomandare se referă la părinți: aceștia nu trebuie să preia copiii de la școală pe durata alertei, pentru siguranța lor și a elevilor.

De la începutul războiului din Ucraina, județele Galați și Tulcea au fost frecvent vizate de alerte aeriene care anunțau posibilitatea căderii unor drone din spațiul aerian.

În ultima perioadă, astfel de mesaje au fost transmise însă și în tot mai multe județe din țară.

La finalul lunii august, Ministerul Apărării anunța că, într-o singură săptămână, la nivel național au fost înregistrate 11 incidente cu drone și a fost confirmată pătrunderea unei drone în spațiul aerian național.