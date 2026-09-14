Premieră în războiul naval: confruntarea dintre două drone

O dronă navală ucraineană ar fi distrus o ambarcațiune rusească fără echipaj în timpul unei confruntări pe Marea Neagră, potrivit Forțelor Navale ale Ucrainei.

Marina ucraineană spune că incidentul reprezintă prima confruntare navală din istorie între două nave fără echipaj.

„Aceasta este prima bătălie maritimă din istorie între nave fără echipaj”, au transmis Forțele Navale ucrainene într-un mesaj publicat pe Telegram.

Potrivit autorităților militare de la Kiev, operațiunea a fost desfășurată de Forțele Navale în cooperare cu Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării. Ținta rusească ar fi fost identificată de unități ale serviciului de informații, după care asupra acesteia a fost trimisă o dronă navală ucraineană.

„Ținta a fost detectată de subunitățile Direcției Generale de Informații. Nava maritimă fără echipaj a Forțelor Navale «Sargan 3000», echipată cu o turelă automată RWS «Protector» de 12,7 mm, a distrus-o cu succes”, au precizat Forțele Navale.

În imaginile publicate de partea ucraineană se poate observa drona „Sargan 3000” apropiindu-se de ambarcațiunea rusească și deschizând focul asupra acesteia. Mai multe rafale sunt trase în direcția țintei, care este lovită și, în cele din urmă, se scufundă.

Incidentul are loc în contextul utilizării tot mai frecvente a sistemelor fără echipaj în războiul dintre Rusia și Ucraina. Cele două armate folosesc drone aeriene, terestre și navale pentru recunoaștere, atac și supraveghere, iar Marea Neagră a devenit unul dintre principalele teatre pentru dezvoltarea și folosirea acestor tehnologii.

Dacă afirmația marinei ucrainene va fi confirmată independent, confruntarea ar putea reprezenta un moment important în evoluția războiului naval, în condițiile în care sistemele fără echipaj sunt folosite tot mai mult pentru a reduce riscurile pentru personalul militar și pentru a extinde capacitatea de lovire la distanță.

Autoritățile ruse nu au oferit, până în acest moment, o confirmare independentă a incidentului.