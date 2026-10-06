Cei doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, cercetați pentru luare de mită într-un dosar privind presupusa fraudare a unor examene, au fost plasați marți în arest la domiciliu. Curtea de Apel Constanța a admis contestațiile acestora, iar hotărârea este definitivă.

Curtea de Apel Constanța a decis marți să admită contestațiile depuse de Raluca Talpeș și Omeroglu Batuhan, asistenți universitari la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius, împotriva măsurii arestului preventiv. Instanța a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu pentru ambii inculpați. Decizia este definitivă.

În luna septembrie, procurorii DNA au făcut 26 de percheziții în municipiul și județul Constanța. Acțiunile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice, la cabinete medicale, la sediul unei instituții de învățământ superior și la sediul unei unități medicale.

În timpul perchezițiilor au fost găsite și ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate.

Anchetatorii au arătat că dosarul vizează presupusa fraudare, prin fapte de corupție, a unor examene de promovare susținute de studenții Facultății de Medicină, catedra Anatomie, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, în anul universitar 2026.

„În perioada mai - septembrie 2026, în calitate de asistent universitar la catedra de anatomie din cadrul Facultăţii de Medicină, Universitatea Ovidius Constanţa, cu atribuţii în evaluarea şi notarea studenţilor la această disciplină şi totodată membru într-una dintre comisiile de examinare constituite la nivelul acestei catedre, inculpata Talpeş Raluca ar fi pretins şi primit, în repetate rânduri, prin intermediul celorlalţi trei inculpaţi, sume de bani cu titlu de mită, de la studenţii înscrişi la cele două sesiuni de restanţe la disciplina anatomie, desfăşurate în perioadele 06-12 iulie 2026 şi 01-06 septembrie 2026, în scopul urmărit şi obţinut al promovării frauduloase a colocviilor/ examenelor restante la disciplina de anatomie", au afirmat procurorii DNA.

Anchetatorii au spus că, în aceeași perioadă, cei trei intermediari, respectiv asistentul universitar Omeroglu Batuhan și cele două studente, ar fi contribuit la identificarea celor interesați să promoveze examenele în aceste condiții.

Ei au adăugat că în aceeaşi perioadă, cei trei intermediari, asistentul universitar Omeroglu Batuhan şi cele două studente, "ar fi ajutat la identificarea studenţilor interesaţi, în număr de cel puţin 15 în acest moment, precum şi la colectarea sumelor de bani de la aceştia, asigurându-i de promovarea restanţelor cu condiţia remiterii sumelor respective examinatorilor, printre care inculpata Talpeş Raluca".

Potrivit procurorilor anticorupție, sumele pretinse studenților ar fi fost diferite în funcție de tipul evaluării. Pentru un colocviu, suma ar fi fost de 600 de euro, iar pentru un examen ar fi ajuns la 2.500 de euro pentru fiecare student.

Valoarea totală a foloaselor obținute ar fi depășit până acum 37.100 de euro.

Procurorii susțin că fiecare intermediar și-ar fi păstrat un comision variabil pentru fiecare act de înlesnire, iar restul banilor ar fi ajuns la cadrul didactic examinator, respectiv Raluca Talpeș.

Cele patru persoane implicate în dosar au fost prezentate Tribunalului Constanța pe 5 septembrie, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Instanța a dispus arestarea preventivă doar în cazul celor doi asistenți universitari. Cele două studente sunt cercetate sub control judiciar. Potrivit avocaților, toate cele patru persoane au recunoscut faptele de care sunt acuzate.

Tribunalul Constanța a prelungit, în urmă cu o săptămână, arestul preventiv al celor doi asistenți universitari, însă hotărârea a fost contestată la Curtea de Apel Constanța, care a decis acum înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu.