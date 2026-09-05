Doi asistenți universitari de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța și două studente au fost reținuți sâmbătă de procurorii DNA, într-un dosar privind presupusa fraudare a unor examene de Anatomie. Potrivit anchetatorilor, studenților li s-ar fi cerut între 600 și 2.500 de euro pentru promovarea colocviilor sau examenelor, iar suma totală identificată până acum depășește 37.100 de euro.

DNA a anunțat sâmbătă că procurorii Serviciului Teritorial Constanța au pus în mișcare acțiunea penală și au dispus reținerea pentru 24 de ore a Ralucăi Talpeș, asistent universitar la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius, pentru luare de mită în formă continuată, cu 15 acte materiale.

Aceeași măsură a fost luată și în cazul lui Omeroglu Batuhan, asistent universitar la aceeași facultate, cercetat pentru complicitate la luare de mită în formă continuată, tot cu 15 acte materiale.

Alături de cei doi au fost reținute și două studente ale Facultății de Medicină, pentru complicitate la luare de mită în formă continuată, cu câte 15 acte materiale fiecare.

Cei patru inculpați urmează să fie prezentați sâmbătă Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cadrul anchetei, procurorii DNA au făcut vineri 26 de percheziții în municipiul și județul Constanța.

Acțiunile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice, în cabinete medicale, la sediul unei instituții de învățământ superior și la sediul unei unități medicale.

În timpul perchezițiilor au fost găsite și ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate.

Dosarul vizează presupusa fraudare, prin fapte de corupție, a unor examene de promovare susținute de studenții Facultății de Medicină, catedra Anatomie, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, în anul universitar 2026.

Potrivit DNA, faptele cercetate ar fi avut loc în perioada mai - septembrie 2026 și ar fi vizat cele două sesiuni de restanțe la disciplina Anatomie, desfășurate între 6 și 12 iulie și între 1 și 6 septembrie.

„În perioada mai - septembrie 2026, în calitate de asistent universitar la catedra de anatomie din cadrul Facultăţii de Medicină, Universitatea Ovidius Constanţa, cu atribuţii în evaluarea şi notarea studenţilor la această disciplină şi totodată membru într-una dintre comisiile de examinare constituite la nivelul acestei catedre, inculpata Talpeş Raluca ar fi pretins şi primit, în repetate rânduri, prin intermediul celorlalţi trei inculpaţi, sume de bani cu titlu de mită, de la studenţii înscrişi la cele două sesiuni de restanţe la disciplina anatomie, desfăşurate în perioadele 06 - 12 iulie 2026 şi 01- 06 septembrie 2026, în scopul urmărit şi obţinut al promovării frauduloase a colocviilor/ examenelor restante la disciplina de anatomie”, au afirmat procurorii DNA.

Procurorii susțin că asistentul universitar Omeroglu Batuhan și cele două studente ar fi avut rolul de intermediari.

Aceștia ”ar fi ajutat la identificarea studenţilor interesaţi, în număr de cel puţin 15 în acest moment, precum şi la colectarea sumelor de bani de la aceştia, asigurându-i de promovarea restanţelor cu condiţia remiterii sumelor respective examinatorilor, printre care inculpata Talpeş Raluca”.

Anchetatorii susțin că sumele ar fi fost diferite în funcție de tipul evaluării. Pentru promovarea unui colocviu ar fi fost ceruți 600 de euro, în timp ce pentru un examen suma ar fi putut ajunge la 2.500 de euro pentru fiecare student.

Valoarea totală a foloaselor despre care procurorii susțin că ar fi fost obținute a fost stabilită până în prezent la peste 37.100 de euro.

Potrivit anchetatorilor, fiecare dintre intermediari și-ar fi păstrat un comision variabil pentru fiecare intervenție, iar diferența ar fi ajuns la cadrul didactic examinator, respectiv Raluca Talpeș.

Procurorii anticorupție continuă cercetările și în cazul altor persoane vizate în acest dosar.