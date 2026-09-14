Dantes Nicolae Bratu, numit din nou cu caracter temporar la conducerea Inspecției Muncii la începutul lunii septembrie, apare într-o serie de imagini publicate de Mediaflux după o ședință organizată pe 10 septembrie la București cu șefi și adjuncți ai inspectoratelor teritoriale de muncă. Publicația susține că, după reuniune, mai multe persoane au adus la mașina de serviciu folosită de Bratu pungi, cutii și produse între care au putut fi identificate vin spumant, cinci litri de țuică și alimente transportate în recipiente frigorifice.

Cele mai multe bunuri ar fi fost preluate de șoferul inspectorului general de stat și introduse în portbagajul unui Ford Puma. Într-unul dintre episoadele surprinse, potrivit sursei citate, Bratu se afla chiar în autoturism, iar persoana care a adus o cutie a discutat ulterior cu acesta.

Natura juridică a bunurilor, motivul pentru care acestea au fost aduse și destinația lor nu au fost clarificate oficial în informațiile prezentate.

Întâlnirea de lucru a avut loc pe 10 septembrie, de la ora 10:00, la sediul Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București. La reuniune au fost invitați inspectori-șefi și inspectori-șefi adjuncți din teritoriu. Printre participanți s-au aflat Dantes Nicolae Bratu, secretarul de stat din Ministerul Muncii Derzsi Ákos și Constantin Bujor, șeful ITM București.

În invitația transmisă participanților se arată: „Întâlnire de lucru cu Inspectorii Șefi și Inspectorii Șefi Adjunctori Stimata doamnă/stimate domnule Inspector Șef Prin prezenta vă invităm să participați în data de 10.09.2026 ora 10:00 la sediul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, situat în Splaiul Unirii nr. 138-140, sect. 4, la ședința de lucru organizată de Inspecția Muncii, la care va participa domnul inspector General de Stat Dantes Nicolae Bratu și domnul secretar de stat Derzsi Akos din cadrul Ministerului Muncii Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, se arată în invitația trimsă mai marilor șefi din ITM.

Potrivit sursei citate, la sediul universității au ajuns zeci de reprezentanți ai ITM-urilor din țară, mulți dintre ei cu autoturisme Dacia Duster aparținând instituțiilor.

Publicația îl menționează și pe Costel Grojdea, despre care arată că a participat la întâlnire cu o mașină de serviciu.

După ședința care ar fi durat puțin peste o oră și jumătate, reporterii Mediaflux susțin că au surprins mai multe momente în care diferite persoane au transportat bunuri către mașina folosită de Dantes Nicolae Bratu.

Primul episod prezentat de publicație îl are în centru pe Nicolae Dumitru, inspector-șef al ITM Călărași și fost subprefect al județului.

Acesta ar fi venit cu o plasă pe care a predat-o șoferului lui Bratu, în timp ce inspectorul general de stat se afla la câțiva metri distanță. Mediaflux arată că plasa purta însemnele unui supermarket din Călărași, fără ca din imagini să poată fi stabilit ce conținea.

Un alt moment prezentat de publicație ar fi avut loc la scurt timp după primul.

Mediaflux îi indică pe Antonio Bădescu, inspector-șef adjunct Relații de Muncă Timișoara, și Rolf Athalvin Lupu, inspector-șef adjunct Securitate și Sănătate în Muncă Timișoara.

Cei doi ar fi parcat un Jaguar lângă autoturismul lui Bratu și ar fi descărcat două plase mari, care au ajuns ulterior în portbagajul mașinii folosite de conducerea Inspecției Muncii.

După acest moment, șoferul ar fi plecat împreună cu Dantes Bratu.

Seria episoadelor prezentate de Mediaflux a continuat după ieșirea autoturismului din parcare. La câțiva metri de sediul universității, mașina ar fi oprit, iar o persoană ar fi adus o cutie neinscripționată.

Conținutul acesteia nu este cunoscut.

Publicația susține că acesta este unul dintre momentele în care Dantes Nicolae Bratu se afla chiar în autoturism, pe locul din dreapta-față. După ce cutia ar fi fost introdusă în mașină cu ajutorul șoferului, persoana care a adus-o ar fi deschis portiera și ar fi discutat pentru scurt timp cu șeful Inspecției Muncii.

După plecarea de la universitate, Mediaflux susține că Dantes Bratu a fost transportat pe o stradă din apropiere, unde s-a întâlnit separat cu secretarul de stat din Ministerul Muncii Derzsi Ákos și cu șeful ITM București, Constantin Bujor. Publicația afirmă că cei trei au discutat departe de ceilalți participanți la reuniune.

Conținutul discuției nu este cunoscut.

După întâlnire, Bratu ar fi rămas în zonă, iar șoferul său ar fi plecat cu mașina.

Ultimul episod surprins de reporterii Mediaflux ar avea legătură cu ITM Constanța. Potrivit publicației, la autoturismul folosit de Bratu ar fi ajuns un șofer venit cu un Duster aparținând instituției.

De această dată, o parte dintre produse ar fi putut fi identificate din imagini: o cutie de vin spumant de la podgoriile Silvania, o sticlă de țuică de cinci litri și două pungi frigorifice de la Lidl.

Mediaflux susține că, după toate aceste episoade, portbagajul autoturismului era încărcat cu mai multe pungi și cutii.

Nu există însă, în informațiile prezentate, o stabilire oficială a naturii acestor bunuri sau a motivului pentru care au fost aduse.

Dantes Nicolae Bratu lucrează în cadrul Inspecției Muncii din 1999 și a parcurs mai multe funcții în instituție, ajungând pentru prima dată inspector general de stat în 2011.

Anterior carierei din administrația publică, acesta a lucrat în domeniul petrolului și gazelor.

Bratu este absolvent al Institutului de Petrol și Gaze din Ploiești – Facultatea de Foraj Sonde și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze. Ulterior, a urmat Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice și Facultatea de Drept a Universității Hyperion din București.

De asemenea, a absolvit un program de master în Managementul securității muncii și al relațiilor de muncă și a obținut titlul de doctor în Științe Inginerești.

În iulie 2023, Dantes Nicolae Bratu a fost îndepărtat din funcția de inspector general de stat în contextul controalelor și anchetelor desfășurate după scandalul centrelor pentru persoane vârstnice și cu dizabilități cunoscut drept „Azilele Groazei”.

La acel moment, măsura a fost cerută de fostul premier Marcel Ciolacu, după ce controalele efectuate în centrele sociale au scos la iveală situații descrise drept grave. Bratu a revenit în 2026, cu caracter temporar, la conducerea aceleiași instituții.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dantes Nicolae Bratu, director general al Direcției generale audit public intern din cadrul Inspecției Muncii, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de inspector general de stat la Inspecția Muncii”, scrie în decizia publicată în Monitorul Oficial, totuși detalii privind semnătura ministrului și circuitul documentului nu au fost făcute publice.

După numire, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost întrebată despre motivele pentru care Bratu a revenit în funcție după episodul din 2023.

Guvernul a invocat faptul că nu există o vinovăție stabilită oficial în sarcina acestuia în dosarul privind centrele sociale.

„La momentul respectiv a fost suspendat, însă, după cum vedem, nu există o vinovăție care să-i fie atribuită în acel scandal în mod oficial și nici ancheta nu a ajuns deocamdată la un deznodământ”, a comentat Dogioiu.

Propunerea pentru revenirea lui Bratu ar fi venit din zona Ministerului Muncii, prin secretarul de stat Derzsi Ákos, cel care coordonează Inspecția Muncii.

„Domnia sa este secretarul de stat din Ministerul Muncii care coordonează această zonă de inspecție a muncii. Verificările profesionale și toate tipurile de verificări au fost în regulă, prin urmare, premierul nu avea motive să respingă o propunere venită din partea Ministerului Muncii pe o zonă de competență a Ministerului Muncii”, a spus Dogioiu care a argumentat, în continuare, că suspendarea din funcție din 2023 nu a dus până acum la stabilirea unei vinovății care să-i fie imputată lui Bratu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a afirmat și că „evaluările prezentate de secretarul de stat din Ministerul Muncii care coordonează această zonă și care a făcut propunerea nu au reflectat niciun fel de problemă în ceea ce-l privește pe domnul Dantes Bratu”.

Materialul Mediaflux amintește și de verificările efectuate în trecut de Corpul de Control al prim-ministrului în perioada în care Bratu se afla la conducerea Inspecției Muncii. Printre problemele prezentate se numărau întârzieri privind achiziția unui nou sistem informatic și cumpărarea cu o întârziere de aproape trei ani a aplicației pentru registrul zilierilor.

De asemenea, 1.000 de tablete cumpărate printr-un proiect finanțat din fonduri europene ar fi fost folosite de mai puțin de 26% dintre inspectorii teritoriali în perioada analizată. Corpul de Control a vorbit, potrivit informațiilor prezentate, despre deficiențe de management care au împiedicat atingerea scopului pentru care echipamentele fuseseră achiziționate.

În material este menționată și problema avizului pentru acces la informații secrete de stat.

Numirea inspectorului general de stat este reglementată de Legea nr. 108/1999. Potrivit cadrului legal indicat în material, inspectorul general de stat este numit de premier, la propunerea ministrului Muncii.

În cazul lui Dantes Nicolae Bratu, Guvernul a transmis că propunerea a venit din zona Ministerului Muncii, iar secretarul de stat Derzsi Ákos a fost indicat drept oficialul care coordonează acest domeniu.

Decizia de numire a fost semnată de premierul Ilie Bolojan.

Imaginile publicate de Mediaflux au apărut la numai câteva zile după revenirea temporară a lui Bratu la conducerea Inspecției Muncii.

Materialul Mediaflux ridică mai multe întrebări privind proveniența, destinația și motivul pentru care pachetele și produsele surprinse în imagini au fost transportate către mașina folosită de conducerea Inspecției Muncii.

În acest moment, simpla existență a imaginilor nu stabilește că bunurile reprezintă foloase necuvenite și nici o eventuală răspundere juridică a persoanelor surprinse.

Rămân însă de clarificat oficial natura bunurilor, motivul pentru care acestea au fost aduse după o reuniune profesională și destinația lor.

Situația capătă relevanță și prin prisma atribuțiilor Inspecției Muncii, instituție care verifică respectarea legislației muncii, controlează angajatorii și combate munca nedeclarată.