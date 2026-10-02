Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași pentru a da cu subsemnatul în dosarul Bogos și o presupusă mită de 1,5 milioane

Premierul interimar Ilie Bolojan, citat la DNA, a sosit în urmă cu câteva minute însoțit de SPP, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul în care există deja persoane puse sub acuzare și este audiat acum de procurori. Afaceristul Fănel Bogos a ajuns în biroul premeirului prin fostul șef al PNL Vaslui și, conform procurorilor, și avocata Cristina Trăilă ar fi înlesnit această audiere la sediul Givernului. Citația a fost trimisă la domiciliul premierului interimar si la Guvern.

La sediul DNA Iași se află și avocata Cristinei Trăilă, avocații lui Fănel Bogos, dar și protestatari care au nemulțumiri fașă de modul în care Bolojan a condus țara.

Ca martor, Bolojan va trebui să răspundă la întrebările procurorului și are dreptul de a nu se autoincrimina. Suspiciunea privind presupusa mită de 1,5 milioane euro care ar fi fost dată de Fănel Bogos pentru a ajunge la premierul Bolojan este vizată ca element principal al anchetei, procurorii urmând să clarifice și acest aspect.

Omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul Vanbet SRL, cercetat penal de DNA Iași din noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență, este în prezent anchetat pentru instigare la art 13, din legea 78/2000, ceea ce înseamnă determinarea cu intenție a unei persoane să comită o infracțiune asimilată celor de corupție.

La această oră este pus sub acuzare și Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, pentru săvârșirea a infracțiunii de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Potrivit DNA Iași, Barbu i-ar fi promis inculpatului B.F. (n.r. Fănel Bogos) că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al D.S.V.S.A. Vaslui.

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.