Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a făcut primele declarații după o perioadă îndelungată de tăcere, chiar în ziua în care Cristina Trăilă a fost pusă sub urmărire penală în dosarul instrumentat de DNA Iași. Afaceristul susține că nu a avut nicio legătură cu secretarul general al Guvernului și afirmă că nu i-a oferit nimeni sprijin pentru a ajunge la premierul Ilie Bolojan.

Dosarul în care este cercetat Fănel Bogos a revenit în atenția publică după ce Cristina Trăilă, una dintre figurile importante ale PNL și secretar general al Guvernului condus de Ilie Bolojan, a devenit suspectă în aceeași anchetă.

Trăilă este cercetată pentru „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu pentru exercitarea influenței asupra ANSVSA, în scopul schimbării șefului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos.

Fănel Bogos susține că nu a cunoscut-o pe Cristina Trăilă și că nu a discutat niciodată cu aceasta. Afaceristul afirmă că, în momentul în care a ajuns la Palatul Victoria pentru întâlnirea cu Ilie Bolojan, Trăilă nu se afla alături de premier.

„Eu nu am vorbit cu doamna Trăilă niciodată, n-am vorbit cu dânsa”, ne-a spus Bogos.

Omul de afaceri susține că întâlnirea cu Ilie Bolojan a avut loc după ce s-a înscris oficial în audiență. El respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi plătit pentru a ajunge la premier și afirmă că discuția a durat aproximativ un sfert de oră.

Fănel Bogos susține că a încercat să atragă atenția asupra problemelor pe care spune că le are cu autoritățile, în special cu DSVSA Vaslui. El afirmă că Ilie Bolojan i-ar fi înțeles nemulțumirile și că nu a fost nevoie de o intervenție financiară pentru a obține întrevederea.

Afaceristul respinge și acuzațiile potrivit cărora ar fi urmărit schimbarea lui Mihai Ponea din funcția de șef al DSVSA Vaslui.

„Eu nu am cerut să fie schimbat șeful de la DSVSA. E cumătrul meu. Pe mine mă acuză procurorii de trafic de influență, cumpărare de influență. Nu am dat niciun leu la nimeni pentru nicio problemă. De doi ani sunt supus unui abuz și m-am plâns la toată lumea pe care am găsit-o pe teren, inclusiv premierului. La premier am fost un sfert de oră. Domnul premier mi-a spus că nu se poate să se întâmple așa ceva în agricultura României. Eu i-am spus că nu am mers să mă plâng la el degeaba. Repet: mi-a spus că nu se poate întâmpla așa ceva. Eu nu știu de unde a apărut doamna Trăilă, e cu treaba ei, nu știu nimic despre ea. Când am fost eu la guvern, doamna Trăilă nu era cu premierul. La așteptare, pe hol, când l-am așteptat pe premier l-am întâlnit pe domnul Gică Popescu”, a arătat el.

„Eu am ajuns la domnul Bolojan după ce m-am înscris la audiență. M-am dus prima oară la partid, am intrat pe ușă, normal, legal, cu cerere, cu tot ce a trebuit. Nu e adevărat că am dat bani ca să ajung la domnul premier. Eu sunt de felul meu un om muncitor. În 2010 am fost la Uniunea Europeană și am negociat drepturile fermierilor, subvențiile care sunt și în ziua de azi. Am fost un fermier activ, nu trebuia să îmi intermedieze nimeni nimic. Singurul care a venit, după arestarea domnului Tătaru, să rezolve problemele PNL aici a fost domnul Barbu. A fost singurul care m-a ascultat și a mai discutat cu cine a mai discutat dumnealui. Cei din zonă de aici știau care sunt direcțiile și s-au oferit toți. Singurul care a venit și nu știa era domnul Barbu, să reconstruiască PNL. Și eu i-am dat de aici din comună un băiat la PNL și i-am spus și ce probleme am. În rest, n-am avut nicio treabă. Nu s-a dat niciun leuț”, a declarat Fănel Bogos, pentru sursa citată.

Omul de afaceri afirmă că situația sa s-ar fi complicat după ce i-a cerut lui Mihai Ponea să îi restituie o sumă de bani pe care susține că i-a împrumutat acestuia de-a lungul mai multor ani.

Bogos vorbește despre o datorie pe care o estimează la aproximativ 280.000 de euro și susține că a oferit bani și materiale de construcții.

„I-am dat bani cumătrului împrumut, iar când i-am cerut banii a început să facă abuzuri. Mereu l-am întrebat când mi-i dă înapoi. I-am dat bani mulți, materiale de construcții. Ar fi vorba de aproape 280.000 de euro în 7-8 ani, nu toți deodată. L-am servit ca și pe un cumătru, că așa se fac relațiile. Și eu am luat bani de la fini, de la cumetri, dar i-am dat înapoi. Toate procesele pe care le-am avut, în care sunt acuzat că am apelat la Ponea să mă ajute le-am câștigat în instanță”, a adăugat Bogos.

Fănel Bogos susține că problemele sale cu autoritățile nu s-au încheiat și afirmă că activitatea sa economică ar fi fost afectată de controale și măsuri pe care le consideră abuzive.

El dă exemplul unei unități de cazare și susține că autoritățile ar fi încercat să găsească nereguli care să îi afecteze afacerile.

„Aici dacă veniți să vedeți o să realizați că am parte numai de blocaje, de abuzuri. Nu că am avut controale, controlul e una, am avut oprirea activității pe un hotel tip Ramada că nu e hotel, că ar fi bordel. Controalele sunt normale, pot să vină de zece ori pe zi, dar să nu faci abuzuri. Să cauți nod în papură, am înțeles, dar să fie la nivelul papurei nu la doi metri sub papură, în nămol”, a mai spus Bogos.

Dosarul lui Fănel Bogos a devenit public în noiembrie 2025, când omul de afaceri a fost reținut de DNA. Ancheta procurorilor vizează, printre altele, presupusele demersuri prin care acesta ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui și, potrivit lui Bogos, cumătrul său.

Conform anchetei, fermierul ar fi apelat la bani și relații pentru a-și rezolva problemele cu autoritățile veterinare. În centrul conflictului s-ar afla o fermă deținută de Bogos, afectată de salmonella, după ce autoritățile au dispus sacrificarea a sute de mii de păsări, iar o despăgubire de 13 milioane de lei ar fi fost respinsă.

În dosar sunt investigate acuzații de trafic de influență, cumpărare de influență, complicitate la folosirea influenței și dare de mită.

Procurorii susțin că Fănel Bogos ar fi oferit sume importante de bani pentru schimbarea lui Mihai Ponea și că o parte dintre demersurile sale ar fi avut legătură inclusiv cu obținerea unei întrevederi cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria.