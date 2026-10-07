CCR ar putea da decizia în cazul ordonanței SAFE

Curtea Constituțională a României (CCR) este așteptată să se pronunțe miercuri asupra cererii depuse de Sorin Grindeanu privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, după adoptarea OUG 38/2026 referitoare la programul SAFE. Actul normativ a fost aprobat de Cabinetul Bolojan după ce Executivul fusese demis prin moțiune de cenzură.

Președintele Camerei Deputaților și al PSD susține că Guvernul și-ar fi depășit competențele constituționale prin adoptarea și transmiterea spre publicare a ordonanței, în condițiile în care Parlamentul îi retrăsese încrederea pe 5 mai 2026.

OUG 38/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai.

Grindeanu invocă articolul 110 alineatul 4 din Constituție și argumentează că, după demitere, Guvernul putea îndeplini numai actele necesare pentru „administrarea treburilor publice”, fără a mai putea adopta acte normative cu forță de lege.

Sesizarea acuză și faptul că, prin ordonanță, au fost reglementate domenii în care existau deja inițiative legislative aflate în dezbaterea Parlamentului sau chiar înscrise pe ordinea de zi a celor două Camere.

În opinia lui Grindeanu, Executivul demis s-ar fi transformat astfel dintr-un legiuitor delegat într-o autoritate care concurează Parlamentul, deși acesta este, potrivit Constituției, unica autoritate legiuitoare a țării.

Președintele Camerei Deputaților susține că publicarea ordonanței a produs imediat efecte juridice și a afectat procedurile legislative deja începute. În același timp, continuarea dezbaterilor parlamentare asupra unor materii reglementate între timp prin OUG ar putea genera, potrivit sesizării, incertitudine normativă și insecuritate juridică.

Grindeanu solicită CCR să constate existența conflictului constituțional și să stabilească obligația unui Guvern demis de a nu adopta acte normative cu forță de lege primară cât timp administrează interimar treburile publice.

Curtea este chemată, de asemenea, să stabilească efectele asupra OUG 38/2026 și conduita pe care Guvernul și Parlamentul trebuie să o urmeze pentru restabilirea ordinii constituționale.