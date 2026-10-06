Politica

Ancheta din Senat continuă. Ilie Bolojan și șefa CCR, convocați din nou la audieri

Ancheta din Senat continuă. Ilie Bolojan și șefa CCR, convocați din nou la audieriBolojan si Simina Tanasescu. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, sunt chemați marți, 6 octombrie, la o nouă rundă de audieri în Comisia pentru constituționalitate a Senatului. Parlamentarii continuă ancheta privind întâlnirea dintre cei doi din luna august, dar și verificările legate de deplasarea judecătorului CCR Cristian Deliorga la Mykonos.

Ilie Bolojan va fi audiat după ora 11.00

Ședința este programată să înceapă la ora 10:45, potrivit agendei oficiale a Senatului. Primul invitat este Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

Elena-Simina Tănăsescu este așteptată la ora 11:00, iar Ilie Bolojan la 11:15. Judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga a fost convocat pentru ora 11:30, în timp ce secretarul general al CCR, Alexandru-Mihai Borcan, este programat pentru ora 11:45.

Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, chemați din nou în fața senatorilor

Prima parte a anchetei parlamentare vizează întâlnirea care a avut loc pe 14 august 2026 între Ilie Bolojan, pe atunci premier interimar, și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu. Întrevederea a avut loc în cabinetul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, și a durat aproximativ 30-35 de minute. Comisia încearcă să stabilească împrejurările în care a fost organizată discuția, precum și natura și scopul acesteia.

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Atât Bolojan, cât și Tănăsescu au susținut anterior că întâlnirea a avut caracter instituțional și că nu a vizat dosare aflate pe agenda Curții Constituționale.

Cei doi au fost invitați în repetate rânduri în fața comisiei, însă nu s-au prezentat la precedentele audieri. Pe 22 septembrie, președinta Comisiei pentru constituționalitate, Nadia Cerva, anunța că aceștia vor fi chemați din nou pe 29 septembrie și, dacă va fi necesar, și pe 6 octombrie.

Nici ședința din 29 septembrie nu a dus la audierea persoanelor convocate. Potrivit informațiilor transmise atunci de comisie, Elena-Simina Tănăsescu, Ilie Bolojan, Cristian Deliorga și Alexandru-Mihai Borcan nu s-au prezentat.

Senat

Senat. sursa: Facebook

Comisia verifică și deplasarea lui Cristian Deliorga la Mykonos

Ancheta a fost extinsă ulterior și asupra deplasării judecătorului CCR Cristian Deliorga, din 8 iulie 2026, pe ruta București-Mykonos. Senatorii vor să clarifice circumstanțele și scopul călătoriei, dar și natura relațiilor dintre judecătorul CCR și celelalte persoane care au participat la deplasare.

Plenul Senatului a aprobat pe 8 septembrie extinderea anchetei după o solicitare formulată de grupurile parlamentare ale PNL și USR. În aceeași ședință a fost prelungit cu 30 de zile și termenul pentru depunerea raportului comisiei.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, deplasarea către Mykonos ar fi fost efectuată cu un avion privat, alături de politicieni, foști membri ai Guvernului și oameni de afaceri. Comisia urmărește să stabilească exact împrejurările în care a avut loc călătoria și eventualele legături dintre participanți.

Audierile de marți vin cu doar două zile înainte de termenul până la care ancheta parlamentară ar urma să fie încheiată, potrivit mandatului anunțat anterior de conducerea comisiei.

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