PSD solicită demisia imediată a Cristinei Trăilă din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, după ce aceasta a fost audiată marți, 25 august, la DNA Iași și a dobândit calitatea de suspect într-un dosar care îl vizează și pe omul de afaceri Fănel Bogoș.

Social-democrații îl critică și pe fostul premier Ilie Bolojan, susținând că acesta trebuie să ofere explicații politice, în condițiile în care numele său apare în contextul dosarului după întâlnirea pe care a avut-o, anul trecut, cu omul de afaceri vasluian la Palatul Victoria. Până în prezent, informațiile publice disponibile nu indică faptul că Ilie Bolojan ar avea vreo calitate procesuală în acest dosar.

Cristina Trăilă, fostă deputată PNL și actual secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată marți la sediul DNA Iași în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogoș.

Potrivit informațiilor publicate de mai multe instituții de presă, care citează surse judiciare, Trăilă are calitatea de suspect. Ancheta vizează suspiciuni privind folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite, într-un dosar legat de intervenții pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui.

DNA nu publicase, până la momentul relatărilor apărute marți, un comunicat complet cu toate detaliile privind acuzațiile formulate împotriva Cristinei Trăilă.

În dreptul românesc, dobândirea calității de suspect nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Eventuala răspundere penală este stabilită numai printr-o hotărâre definitivă a instanței.

Într-un comunicat transmis marți, PSD a cerut ca Cristina Trăilă să demisioneze din funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

„PSD solicită demisia imediată a actualului secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, după punerea sub acuzare de către procurorii DNA”, a transmis formațiunea.

Social-democrații susțin că situația trebuie clarificată și din punct de vedere politic, având în vedere funcția ocupată de Cristina Trăilă în aparatul Guvernului.

PSD îl acuză totodată pe Ilie Bolojan de responsabilitate politică pentru numirea acesteia, afirmând că fostul premier trebuie să ofere explicații în legătură cu contextul în care se desfășoară ancheta.

Numele lui Ilie Bolojan apare în contextul dosarului după întâlnirea pe care omul de afaceri Fănel Bogoș a avut-o cu acesta, în septembrie 2025, la Palatul Victoria.

Potrivit informațiilor apărute anterior în presă, întâlnirea a fost intermediată de Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui. Barbu este, la rândul său, cercetat în același dosar.

Fănel Bogoș este cercetat într-o cauză instrumentată de DNA, în care anchetatorii investighează presupuse intervenții pentru schimbarea conducerii unei instituții sanitar-veterinare din județul Vaslui.

Este important de precizat că simpla menționare a numelui unei persoane în contextul unui dosar penal sau existența unei întâlniri cu una dintre persoanele investigate nu înseamnă automat că acea persoană este acuzată de comiterea unei infracțiuni.

Cazul are o miză politică importantă deoarece Cristina Trăilă ocupă o funcție de conducere în aparatul Guvernului, iar ancheta DNA are loc într-un context în care PSD contestă deja legitimitatea politică a actualului executiv condus anterior de Ilie Bolojan.

Cererea de demisie formulată de PSD reprezintă, deocamdată, o poziție politică. O eventuală plecare a Cristinei Trăilă din funcție depinde de deciziile care vor fi luate la nivelul Guvernului și al instituțiilor competente.

Ancheta penală este în desfășurare, iar clarificarea completă a situației va depinde de informațiile oficiale comunicate de DNA și de evoluția procedurilor judiciare.