Directorul Administrației Penitenciare din Tennessee, Frank Strada, și-a anunțat demisia după ce execuția prin injecție letală a condamnatei Christa Pike a eșuat. Femeia, în vârstă de 50 de ani, a supraviețuit celor două injecții, iar guvernatorul statului, Bill Lee, a suspendat execuțiile și a dispus o anchetă independentă, potrivit AFP.

Frank Strada „şi-a prezentat demisia şi îşi va părăsi funcţia în această lună”, a anunțat sâmbătă guvernatorul, într-un comunicat transmis presei. Bill Lee nu a făcut referire directă la incidentul de miercuri seara, când Christa Pike urma să devină prima femeie executată în Tennessee după mai bine de două secole.

„Îi sunt recunoscător lui Frank Strada pentru că a pus pe primul plan interesele locuitorilor din Tennessee în acest moment dificil”, a transmis guvernatorul, care a anunțat joi suspendarea execuțiilor și deschiderea unei anchete independente pentru a stabili circumstanțele eșecului.

La rândul său, Frank Strada a susținut că administrația penitenciară a respectat procedurile, dar a considerat că plecarea sa este justificată pe durata investigației.

„Cred în continuare că administraţia penitenciară şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu protocolul stabilit”, a declarat acesta. „Demisia este însă în interesul locuitorilor din Tennessee pe durata desfăşurării anchetei independente”, a adăugat el, considerând această anchetă „necesară”.

Christa Pike se află în stare de inconștiență și este conectată la un aparat de respirație artificială, potrivit documentelor depuse vineri de avocații săi la o instanță din Tennessee. Apărătorii femeii i-au cerut guvernatorului să îi schimbe pedeapsa.

Avocatul Randy Spivey a susținut că anii petrecuți în detenție, în condiții de izolare, și încercarea eșuată de execuție au supus-o pe clienta sa unei suferințe extreme.

„După ce a îndurat peste 20 de ani de detenţie în izolare şi o încercare eşuată de a o ucide prin injecţie letală, Christa este persoana care a suferit cea mai mare pedeapsă din întreaga istorie a pedepsei cu moartea din Statele Unite”, a afirmat joi avocatul Randy Spivey.

Avocații au depus documente la instanță prin care au cerut guvernatorului să „comute pedeapsa Christei acum”.

Administrația penitenciară a susținut că procedura de execuție seara a respectat protocolul introdus odată cu reluarea acestora în stat, în mai 2025. Măsura a venit după un moratoriu de trei ani, instituit de guvernator din cauza unor deficiențe identificate în verificarea soluției letale administrate condamnaților.

Bill Lee refuzase deja, luni, să comute pedeapsa Christei Pike și afirmase anterior că nu intenționează să renunțe la executarea sentinței.

„Responsabilitatea mea este să pun în aplicare sentinţele pronunţate de juriile din Tennessee, chiar şi atunci când este dificil, şi exact asta intenţionăm să facem”, a declarat guvernatorul joi.

Christa Pike este condamnată la moarte, iar cazul său a readus în atenție procedurile folosite pentru execuțiile prin injecție letală în Tennessee. Anunțarea anchetei independente și suspendarea execuțiilor au loc în contextul investigației privind incidentul de miercuri.