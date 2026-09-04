Magistrații care încalcă legea trebuie să fie investigați rapid și eficient, iar procurorii desemnați pentru astfel de cauze trebuie să aibă resursele necesare pentru anchete complexe. Acesta este unul dintre obiectivele urmărite de procurorul general al României, Cristina Chiriac, care vrea completarea schemei de 14 procurori special desemnați pentru cercetarea cauzelor în care sunt implicați magistrați.

În prezent, la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) activează doar trei dintre cei 14 procurori prevăzuți în schemă. Alte două propuneri de numire se află pe masa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar aprobarea lor ar ridica numărul procurorilor la cinci.

Problema resurselor pentru anchetarea magistraților a ajuns în prim-plan joi, 3 septembrie, când președintele României, Nicușor Dan, a participat pentru prima dată la o ședință a plenului CSM de la preluarea mandatului.

Cristina Chiriac consideră că investigarea faptelor de corupție comise de magistrați trebuie să beneficieze de o structură suficient de bine dimensionată și de resurse adecvate.

„o prioritate majoră o reprezintă dinamizarea activității de prevenire și combatere a faptelor de corupție săvârșite de magistrați, prin creșterea eficienței investigațiilor, soluționarea cu celeritate a cauzelor și asigurarea unui răspuns instituțional ferm, cu respectarea independenței justiției, a prezumției de nevinovăție și a garanțiilor procesuale”.

Pentru atingerea acestui obiectiv, procurorul general consideră necesară ocuparea posturilor vacante și dezvoltarea pregătirii profesionale a anchetatorilor.

„se impun completarea schemei de personal și ocuparea cu prioritate a posturilor vacante de procurori, ofițeri de poliție judiciară și personal de specialitate” precum și „specializarea profesională continuă a procurorilor desemnați să instrumenteze astfel de cauze”.

Cristina Chiriac atrage atenția și asupra resurselor logistice necesare pentru dosarele dificile.

„asigurarea resurselor logistice, tehnice și financiare necesare desfășurării unor anchete complexe” și „stabilirea unor mecanisme eficiente de cooperare între parchete și celelalte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea corupției” sunt alte direcții avute în vedere.

Schema aprobată pentru procurorii care instrumentează cauze cu magistrați prevede 14 posturi la nivelul PICCJ. În prezent, doar trei sunt ocupate.

PICCJ a solicitat CSM validarea altor doi procurori. Dacă propunerile vor fi aprobate, structura va ajunge la cinci procurori din cei 14 prevăzuți.

Deficitul se resimte și la nivelul poliției judiciare. Din cele 18 posturi alocate pentru polițiștii care sprijină această activitate, sunt ocupate doar opt. Astfel, lipsesc zece polițiști de poliție judiciară.

În condițiile unui volum ridicat de dosare, numărul redus de procurori și polițiști reprezintă una dintre principalele probleme pentru această structură.

Cristina Chiriac susține și necesitatea unei prioritizări a cauzelor complexe sau a celor care pot afecta încrederea publicului în sistemul judiciar.

„Prioritizarea cauzelor complexe ori cu impact major asupra credibilității sistemului judiciar și reducerea duratei de soluționare a acestora, efectuarea periodică a unei analize a cauzelor care au condus la clasări, achitări sau la tergiversarea procedurilor, în vederea identificării eventualelor vulnerabilități sistemice, creșterea transparenței, prin comunicarea periodică a unor date statistice și rezultate instituționale relevante, cu protejarea informațiilor din dosarele în curs și a drepturilor persoanelor cercetate”, sunt măsuri pe care procurorul general le are în vedere.

Obiectivul anunțat de Cristina Chiriac este consolidarea capacității Ministerului Public de a investiga orice faptă de corupție comisă în sistemul judiciar.

„Obiectivul urmărit trebuie să fie creșterea capacității Ministerului Public de a identifica și investiga în mod profesionist, independent și imparțial orice faptă de corupție din sistemul judiciar”, a arătat aceasta.

Președintele Nicușor Dan a participat joi la ședința plenului CSM, alături de președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și de procurorul general Cristina Chiriac.

Șeful statului a explicat că prezența sa a fost legată de primul punct de pe ordinea de zi, care viza desemnarea unor procurori pentru anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați.

„Am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței CSM, care se referă la fapte de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la Secția Specială. Avem doar 3 din 14, iar astăzi au mai fost propuși 2.

A mai fost propus un procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Este un subiect important, pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează și afectează încrederea românilor chiar în statul român. Este important să tranșăm administrativ chestiunea aceasta”, a spus Nicușor Dan.

Ordinea de zi a ședinței CSM din 3 septembrie a avut la primul punct „Propuneri pentru desemnarea unor procurori care vor efectua urmărirea penală în cauzele expres prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 49/2022”.

Legea nr. 49/2022 a desființat Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și a stabilit un nou mecanism pentru anchetarea faptelor penale în care sunt implicați magistrați.

La nivelul PICCJ și al parchetelor de pe lângă curțile de apel există procurori desemnați de plenul CSM pentru instrumentarea acestor cauze.

Un caz recent a fost cel al procurorului George Radu Bucurică, anchetat de procurorul desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba. Magistratul ar fi folosit spray lacrimogen împotriva unui polițist și ulterior ar fi fugit având asupra sa un pistol cu muniție letală încărcată.