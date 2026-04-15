Cristina Chiriac a preluat mandatul de procuror general al României. Care va fi prioritatea sa

Cristina Chiriac a preluat oficial, miercuri, 15 aprilie, funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Mandatul său este stabilit pentru o perioadă de trei ani.

Numirea a fost făcută prin decret semnat cu o săptămână înainte de președintele Nicușor Dan, în cadrul unui pachet mai amplu de decizii privind conducerea marilor parchete din România.

Cu această ocazie, noul procuror general a transmis un mesaj public în care a vorbit despre responsabilitatea funcției și direcțiile principale ale mandatului.

„Cu ocazia învestirii mele în funcţia de Procuror General, doresc să exprim profunda recunoştinţă pentru încrederea acordată şi să reafirm angajamentul ferm faţă de valorile fundamentale ale statului de drept. Preluarea acestei responsabilităţi reprezintă nu doar o onoare, ci şi o misiune deosebit de importantă, care implică responsabilitate, echilibru şi determinare. Activitatea Ministerului Public trebuie să se desfăşoare în mod constant sub semnul legalităţii, imparţialităţii şi profesionalismului, în beneficiul cetăţenilor şi al societăţii în ansamblu”, a declarat Cristina Chiriac.

Potrivit Cristinei Chiriac, prioritatea mandatului său va fi „consolidarea încrederii publice în actul de justiţie, prin asigurarea unei activităţi eficiente, transparente şi predictibile a parchetelor.”

Ea a spus că intenționează să acționeze pentru întărirea instituțională și pentru protejarea independenței procurorilor.

„În acelaşi timp, voi susţine întărirea capacităţii instituţionale, protejarea independenţei procurorilor şi promovarea unui climat profesional bazat pe integritate şi respect reciproc. Combaterea corupţiei, a infracţiunilor care constituie domeniile prioritare ale Ministerului Public, precum şi a oricăror forme de încălcare a legii va constitui o direcţie esenţială, abordată cu fermitate, dar şi cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, a declarat noul procuror general.

„Ea mai spune că este „conştientă de aşteptările ridicate ale societăţii” şi că îşi asumă această funcţie cu „responsabilitate, deschidere şi determinarea de a contribui la consolidarea unui sistem judiciar puternic şi credibil”, a spus ea.

La finalul mesajului, aceasta a reiterat angajamentul față de lege și cetățeni. „Vă asigur că îmi voi exercita atribuţiile cu bună-credinţă, profesionalism şi respect faţă de lege şi cetăţeni”, a încheiat Cristina Chiriac.

Decizia privind numirea Cristinei Chiriac face parte dintr-un set mai larg de desemnări în funcții-cheie din sistemul judiciar. Zilele trecute, președintele Nicușor Dan a semnat decretele pentru mai multe poziții de conducere.

Au fost numiți, printre alții, Marius Voineag în funcția de procuror adjunct al procurorului general, Ioan-Viorel Cerbu la conducerea DNA și Codrin-Horațiu Miron la DIICOT.

Un singur decret nu a fost semnat, cel privind numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca procuror-șef adjunct DIICOT.