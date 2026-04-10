Nicușor Dan ar urma, în curând, să înainteze propunerile pentru SRI și SIE

Președintele Nicușor Dan se apropie de finalul procesului de numiri în instituțiile-cheie ale statului, iar după semnarea decretelor pentru conducerea marilor parchete urmează să trimită propunerile pentru șefia SRI și SIE, potrivit unor surse politice citate de România TV.

Negocierile pentru conducerea serviciilor de informații au fost, potrivit informațiilor apărute, strâns legate de numirile recente de la vârful marilor parchete, deja oficializate prin semnarea decretelor de numire.

Numirea șefilor serviciilor secrete ar urma să fie ultima etapă importantă din pachetul de desemnări în instituțiile-cheie ale statului, la aproape un an de la preluarea mandatului.

Contextul politic actual ar putea accelera această decizie, mai ales că președintele ia în calcul riscul unei crize politice în coaliție după 20 aprilie, când PSD urmează să decidă dacă își retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.

Sursele politice au arătat că președintele a purtat, pe parcursul anului trecut, negocieri extinse cu liderii PSD, PNL, UDMR și USR, însă a amânat până acum înaintarea propunerilor din cauza lipsei unui consens.

Nicușor Dan a anunțat în repetate rânduri, încă de la sfârșitul anului trecut, că va face aceste nominalizări, însă până acum nu le-a concretizat. Șeful statului a declarat, la finalul lunii martie, că nu poate face propuneri pentru conducerea serviciilor secrete atât timp cât PSD și PNL se află în conflict, iar coaliția riscă să se rupă în perioada următoare.

„E ceva ce ține de președinte și Parlament și în momentul acesta constatăm cu toții că este o inflamare. În momentul potrivit o să facem această discuție și finalizată cu numire”, a spus acesta la Ateneul Român, la evenimentul „The Economist – Romania Government Roundtable”.