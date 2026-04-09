Contracte pentru mașini electrice la SRI, STS și SPP. Ministrul Transporturilor anunță investiții din fonduri europene

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat printr-o postare publicată pe Facebook, semnarea a trei contracte de finanțare pentru Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază, proiecte care vizează achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de încărcare. Contractele sunt finanțate integral prin Fondul pentru Modernizare.

„Astăzi, am semnat trei contracte de finanțare cu Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază. Investițiile, finanțate integral prin Fondul pentru Modernizare, vizează achiziția de vehicule electrice și dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare. Decarbonizarea transportului trebuie să înceapă de la stat. Nu putem cere sectorului privat să accelereze tranziția dacă instituțiile publice nu dau exemplu.

Proiectele vor reduce semnificativ emisiile de CO₂, vor scădea costurile de operare și vor crește independența energetică. În contextul actual, securitatea și sustenabilitatea sunt strâns legate, iar investițiile în mobilitate curată reprezintă o prioritate strategică. Vom continua să folosim Fondul pentru Modernizare pentru investiții cu scopul de a avea un sistem de transport mai curat, eficient și sustenabil”, a scris Șerban pe pagina oficială de Facebook.

