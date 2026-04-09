Corupția, încadrată ca risc de securitate națională. Nicușor Dan: SRI și DNA trebuie să se ocupe

Nicușor Dan, președintele României, a declarat că fenomenul corupției este o problemă de securitate națională și a detaliat rolul binomului SRI și DNA.

Președintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că fenomenul corupției trebuie abordat ca o problemă de securitate națională. Șeful statului a spus că această încadrare determină o implicare a instituțiilor din zona de informații și a celor din sistemul judiciar, însă cu respectarea strictă a limitelor legale.

El a făcut aceste precizări în cadrul unei conferințe de presă, când a fost întrebat dacă mai există binomul SRI-DNA.

Nicușor Dan a spus că rolul serviciilor de informații este unul limitat la analiza fenomenelor de risc și la transmiterea de date relevante către procurori.

„Am precizat lucrul ăsta când am prezentat Strategia naţională de apărare şi acolo, în Strategia naţională de apărare, am spus foarte clar, corupţia este o problemă de securitate naţională, deci SRI-DNA trebuie să se ocupe de această problemă de securitate naţională, dar în limitele în care nu interferează cu cercetarea penală”, a declarat președintele.

În această arhitectură instituțională, Serviciul Român de Informații are atribuția de a analiza cu mijloace specifice zonele de corupție și de a transmite informații considerate relevante către procurori.

Ulterior, dosarele intră exclusiv în competența organelor de urmărire penală, respectiv Direcția Națională Anticorupție.

Șeful statului a spus că activitatea ofițerilor de informații se limitează la etapa de analiză și documentare a riscurilor. Aceștia nu participă la cercetarea penală, care rămâne în sarcina procurorilor.

„Mai departe, se opresc aici şi se ocupă procurorii. Asta e un lucru care cred că e clar pentru toată lumea, unde se opreşte activitatea ofiţerului de informaţii şi trebuie, pe de altă parte, ca să avem o anumită calitate a sesizării, pe corupţie, pe care nu ştiu dacă o avem în momentul ăsta”, a spus preşedintele Nicușor Dan.