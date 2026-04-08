Alertă de securitate: Cum a fost blocată o rețea de spionaj rusească care ne ataca prin routerele de acasă

Recent, serviciile de informații din întreaga lume, inclusiv, Serviciul Român de Informații, prin Centrul Național Cyberint, au finalizat cu succes o misiune internațională majoră numită „Operațiunea Masquerade”.

Ținta? O infrastructură globală de spionaj folosită de gruparea de hackeri APT28 (cunoscută și sub numele de Fancy Bear), o unitate de elită a serviciilor de informații militare ruse (GRU).

Cum funcționa „capcana” din routerul tău

Hackerii nu au atacat doar computere mari, ci s-au folosit de obiecte aparent banale: routerele de internet pe care le avem cu toții în case sau în birourile mici. Aceștia au transformat aceste dispozitive într-o rețea de spionaj invizibilă.

Odată ce preluau controlul asupra unui router, atacatorii puteau „vedea” tot ce transmiteai:

Parole și tokenuri de acces (codurile care te țin logat pe site-uri).

E-mailuri private.

Istoricul căutărilor pe internet.

Cea mai îngrijorătoare parte

Hackerii au reușit să fure aceste date chiar dacă ele erau protejate de protocoale de siguranță (acele „lacăte” verzi, SSL/TLS, care apar în browser), pe care noi le considerăm de obicei impenetrabile.

Cine a fost vizat

Deși țintele principale au fost instituțiile guvernamentale, armata și infrastructurile critice (energie, transporturi) din întreaga lume și din România, victime au căzut și utilizatori obișnuiți ale căror echipamente au fost folosite drept „pionieri” în acest atac.

Ce poți face tu pentru a te proteja

Succesul Operațiunii Masquerade a blocat temporar activitatea acestor spioni, dar pericolul nu a dispărut definitiv. Experții în securitate cibernetică ne recomandă 4 pași simpli pentru a ne securiza biroul de acasă:

  1. Schimbă dispozitivele vechi: Dacă ai un router de acum 5-10 ani pentru care producătorul nu mai scoate actualizări (cele numite End-of-Life), este timpul să îl înlocuiești. Este ca o ușă care nu se mai încuie.
  2. Fă actualizările de sistem (Firmware): Când primești o notificare de actualizare de la aplicația routerului tău, nu o amâna. Aceste actualizări sunt „reparații” pentru găurile de securitate prin care intră hackerii.
  3. Verifică cine se conectează: Aruncă o privire în setările routerului pentru a vedea ce dispozitive sunt conectate la rețeaua ta. Dacă vezi ceva necunoscut, blochează-l.
  4. Închide accesul de la distanță: Verifică setările de tip „firewall” ale routerului și asigură-te că opțiunea de administrare de la distanță (Remote Management) este dezactivată, dacă nu ai nevoie neapărat de ea.

Securitatea națională începe, mai nou, chiar din sufrageria noastră. Prin participarea la această operațiune, România a contribuit la eliminarea unei unelte majore de spionaj, protejând astfel datele cetățenilor și siguranța statului.

