FBI și DoJ au destructurat o rețea care spiona prin routere, a anunțat Terheș

Europarlamentarul Cristian Terheș a spus pe Facebook că FBI și Departamentul de Justiție al SUA, împreună cu servicii partenere din țări aliate, inclusiv România, au destructurat o rețea GRU care exploata vulnerabilități în routere pentru a fura informații sensibile.

„FBI și Departamentul de Justiție (DoJ) al SUA, împreună cu o serie de servicii partenere din țări aliate, inclusiv România (prin SRI și Cyberint), au destructurat o rețea GRU (serviciul secret al armatei Ruse) prin care acesta exploata la nivel global vulnerabilități în routere cu scopul de a fura informații militare sau civile critice, au transmis agențiile americane pe data de 7 aprilie 2026.”

El a explicat că operațiunea viza o campanie cibernetică globală de tip DNS hijacking, prin care hackerii preluau controlul routerelor și redirecționau traficul către servere GRU. Terheș a precizat că acest lucru permitea crearea de clone ale site-urilor vizitate:

„Prin aceste metode, actorii GRU au colectat parole necriptate, token-uri de autentificare, e-mailuri și alte informații sensibile de pe dispozitive aflate în aceeași rețea cu routerele TP-Link compromise”, a spus DoJ în comunicat, a adăugat Terheș.

Potrivit europarlamentarului, IC3 ar fi descris modul în care routerele compromise serveau drept puncte de control pentru traficul internet.

„Atacatorii compromit routerele pentru a le transforma în puncte de control ale traficului, permițând filtrarea și identificarea victimelor de interes. Ulterior, aceștia pot accesa comunicațiile neprotejate și pot desfășura activități de spionaj sau furt de date. Campania a vizat un număr mare de dispozitive la nivel mondial și a avut ca ținte organizații din domenii sensibile precum guvern, infrastructură critică și sectorul militar, dar și utilizatori individuali.”

Europarlamentar a publicat și declarația directorului adjunct Brett Leatherman, din cadrul Diviziei Cyber a FBI.