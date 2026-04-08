FBI anunță noi acțiuni ostile ale Iranului în SUA. Declarațiile oficiale temperează temerile

Un raport intern al autorităților americane de securitate indică o creștere a riscurilor asociate acțiunilor Iranului pe teritoriul Statelor Unite, în contextul tensiunilor geopolitice tot mai accentuate, potrivit Reuters.

Documentul, arată că, deși există o amenințare considerată „persistentă”, nu au fost identificate riscuri extinse pentru populația generală. În paralel, pozițiile oficiale ale administrației americane au sugerat o evaluare mai rezervată a probabilității unor atacuri.

Potrivit documentului emis pe 20 martie, FBI și alte agenții federale au avertizat că guvernul iranian „reprezintă o amenințare persistentă” pentru mai multe categorii de ținte din SUA.

Acestea includ personal militar și guvernamental, instituții evreiești și israeliene, precum și disidenți iranieni aflați pe teritoriul american.

Raportul, intitulat „Raport de conștientizare a siguranței publice”, subliniază însă că „nu au fost identificate amenințări generale la adresa publicului american”, ceea ce sugerează că riscurile sunt considerate punctuale și direcționate.

Documentul a fost obținut prin solicitări de acces la informații publice de către organizația nonprofit Property of the People și ulterior analizat de presă.

Raportul detaliază o serie de metode utilizate în trecut de serviciile de securitate iraniene. Printre acestea se numără tentative de răpire și asasinat asupra cetățenilor americani.

Conform documentului, „majoritatea comploturilor din SUA au implicat arme de foc”, dar au fost menționate și alte metode precum „înțepări, atacuri cu vehicule, bombardamente, otrăviri, strangulare, sufocare și incendiere”.

De asemenea, se precizează că Teheranul preferă să folosească persoane care au deja statut legal sau acces în Statele Unite.

Autoritățile americane au indicat și utilizarea tehnologiei digitale pentru selectarea țintelor, inclusiv monitorizarea rețelelor sociale, transmisiunilor live și aplicațiilor de hărți.

Raportul mai arată că au fost folosite tactici de tip phishing și alte metode de hacking pentru colectarea de informații sensibile.

Datele recente indică o intensificare a activităților cibernetice atribuite Iranului. Agenții federale americane au avertizat că atacurile informatice au vizat infrastructura critică, inclusiv sisteme din domeniul energiei și al serviciilor publice.

Aceste atacuri s-au concentrat asupra unor echipamente esențiale pentru funcționarea sistemelor industriale, precum PLC-uri și sisteme SCADA, utilizate în rețelele de apă și energie. Potrivit autorităților, unele incidente au provocat deja „perturbări operaționale și pierderi financiare”.

Avertismentul a fost emis în comun de mai multe instituții, inclusiv FBI, NSA și Departamentul Energiei, ceea ce indică un nivel ridicat de coordonare în evaluarea amenințării.

În timp ce agențiile de securitate au transmis avertismente, președintele SUA, Donald Trump, a minimalizat public riscul unor atacuri pe teritoriul american. Întrebat pe 11 martie dacă este îngrijorat de o posibilă acțiune iraniană, acesta a răspuns: „Nu, nu sunt.”

În același timp, Casa Albă a respins criticile privind gestionarea informațiilor de securitate. Purtătoarea de cuvânt Abigail Jackson a declarat că „întreaga administrație Trump lucrează împreună pentru a proteja patria și poporul american” și a avertizat împotriva interpretării unor documente izolate fără context complet.

Raportul FBI a fost publicat la câteva săptămâni după ce alte materiale similare ar fi fost întârziate pentru verificări suplimentare înainte de publicare.

În paralel cu aceste evoluții, opinia publică americană reflectă o reticență față de implicarea în conflict. Un sondaj realizat de Reuters/Ipsos arată că aproximativ două treimi dintre americani consideră că SUA ar trebui să își încheie rapid implicarea.

Această percepție este relevantă în contextul evaluării riscurilor, deoarece orice escaladare a amenințărilor ar putea influența atât politica internă, cât și reacțiile autorităților.

Activitățile atribuite Iranului nu sunt limitate la teritoriul SUA. Potrivit evaluărilor occidentale, serviciile iraniene au fost implicate în acțiuni transnaționale, inclusiv tentative de intimidare, răpire sau atacuri asupra disidenților și instituțiilor din Europa și America de Nord.

Raportul FBI menționează inclusiv cazuri în care presupuse ținte au fost atrase în alte țări „aproape sigur pentru răpire și eventuale execuții”.

Autoritățile americane recomandă forțelor de ordine locale și statale să rămână vigilente și să transmită orice informații relevante către structurile federale.

Evaluarea generală indică o amenințare considerată activă, dar limitată ca amploare imediată, în condițiile în care nu există indicii privind riscuri generalizate pentru populație. În același timp, evoluțiile recente din domeniul cibernetic și contextul geopolitic sugerează o situație în continuă schimbare, monitorizată îndeaproape de agențiile de securitate.