Ilie Bolojan, de Ziua NATO: Pentru România, Alianța înseamnă astăzi siguranţă, stabilitate şi încredere

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică, de Ziua NATO, că, pentru România, apartenenţa la Alianţa Nord-Atlantică reprezintă siguranţă, stabilitate şi încredere. Şeful Executivului a amintit că, în contextul actual internaţional, marcat de multiple provocări de securitate, unitatea şi puterea NATO rămân esenţiale.

Ilie Bolojan: Apartenenţa la NATO vine cu responsabilităţi

În mesajul său, Ilie Bolojan a precizat că apartenenţa la NATO implică responsabilităţi pe care România şi le asumă constant. "Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranţă, stabilitate şi încredere. În acelaşi timp, apartenenţa la Alianţă vine cu responsabilităţi, pe care ni le asumăm constant, prin contribuţii concrete la securitatea colectivă şi printr-o prezenţă activă alături de aliaţi", a declarat premierul.

Flotă NATO. Sursa foto: Captură video

Premierul a mai transmis că solidaritatea între statele membre NATO este factorul decisiv în capacitatea Alianţei de a răspunde eficient riscurilor de securitate: "Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferenţa şi garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri".

România va continua investițiile în apărare

Ilie Bolojan a dat asigurări că România va continua să investească în modernizarea Armatei, consolidând astfel rolul său de partener de încredere pe Flancul Estic şi contribuind activ la securitatea euroatlantică.

"Le mulţumesc tuturor celor care, prin munca şi dedicarea lor, întăresc zi de zi rolul României în NATO. La mulţi ani, România! La mulţi ani, NATO!", a încheiat premierul mesajul transmis de Ziua NATO.

