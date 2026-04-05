Ziua NATO în România. Nicușor Dan: Cea mai puternică Alianță din istorie

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei NATO, în care afirmă că această zi nu este doar o aniversare formală, ci o reafirmare a angajamentului României ca stat care contribuie activ la securitatea euro-atlantică. El a vorbit despre importanța unității Aliaților într-o lume „marcată de provocări complexe și impredictibile”.

„Sărbătorim astăzi Ziua NATO în România și marcăm totodată și aniversarea a 77 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, la 4 aprilie 1949. Actualul context internațional ne reamintește, poate mai clar ca oricând, cât de prețioasă și fragilă este pacea și cât de importantă rămâne apartenența la NATO. Pentru România, această zi nu reprezintă doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat: acela de stat membru dedicat, care contribuie activ la securitatea euro-atlantică”, a declarat președintele.

Conform lui Nicușor Dan, parcursul României către NATO a fost fundamentat pe dorința de a face parte dintr-un spațiu al democrației, libertății și statului de drept, valori esențiale în construirea apărării naționale: „În centrul acestei arhitecturi se află Articolul 5 al Tratatului de la Washington, care garantează securitatea României prin solidaritatea întregii Alianțe.

NATO este cea mai puternică alianță militară din istorie, iar coeziunea statelor membre transmite un mesaj clar de descurajare a oricărei forme de agresiune. Solidaritatea se manifestă astăzi concret, prin prezența consistentă a trupelor aliate pe teritoriul nostru. Prezența lor aici, pe Flancul Estic, arată o strânsă legătură transatlantică și demonstrează angajamentul NATO de a proteja teritoriul aliat”.

Nicuşor Dan a omagiat militarii români căzuți la datorie și i-a apreciat pe cei care servesc în prezent în teatrele de operații NATO din Balcani, Afganistan, Irak sau alte misiuni.

„Gândurile mele se îndreaptă astăzi și către militarii noștri căzuți la datorie. Le datorăm un profund respect soldaților români care au servit sau servesc sub drapelul Alianței. Profesionalismul, curajul și spiritul lor de sacrificiu au fost, timp de peste două decenii, cea mai bună carte de vizită a țării noastre. Le sunt recunoscător pentru devotament și le mulțumesc familiilor lor pentru susținerea neclintită care face posibil acest serviciu”, a afirmat președintele.

Președintele a mai spus că securitatea națională este un proces continuu, care presupune resurse și planificare pe termen lung: „Ne menținem angajamentul ferm pentru modernizarea Armatei Române. Investiția în tehnologii de ultimă generație, în infrastructură și în pregătirea personalului este o necesitate strategică națională. După 22 de ani de apartenență la NATO, România rămâne un partener pe care te poți baza și o putere regională care proiectează stabilitate pe Flancul Estic și la Marea Neagră. Forța noastră, a aliaților NATO, stă în capacitatea de a rămâne uniți, indiferent de provocările vremurilor”.