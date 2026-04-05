Ziua NATO în România. MAE: Securitatea țării depinde de apartenența la Alianță

Apartenența României la NATO continuă să fie pilonul central al securității naționale,a transmis Ministerul Afacerilor Externe (MAE), într-un mesaj publicat cu ocazia împlinirii a 77 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington, documentul fondator al Alianței Nord-Atlantice. Mesajul vine în contextul celebrării Zilei NATO în România, marcată anual în prima duminică a lunii aprilie.

Potrivit MAE, actualul context internațional, dominat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucraina, dar și de multiple crize globale, accentuează importanța apartenenței României la NATO: „Într-un context internaţional marcat de agravarea situaţiei de securitate în Europa, pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi al multiplicării crizelor globale, apartenenţa României la NATO rămâne fundamentul securităţii naţionale. Pentru România, a fi parte a unei Alianţe bazate pe garanţii de apărare colectivă, solidaritate aliată şi interoperabilitate militară reprezintă cea mai puternică ancoră strategică".

Un element-cheie invocat de diplomația română este Articolul 5 din Tratatul de la Washington, care prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor.

„Acest angajament a fost reconfirmat în ultimii ani prin măsuri concrete de întărire a Flancului Estic al NATO, inclusiv în România și în regiunea Marea Neagră. Printre acestea se numără: crearea de noi planuri de apărare, dislocarea de trupe aliate, creșterea capacităților militare în regiune

Aceste măsuri au consolidat postura de descurajare și apărare a Alianței în fața amenințărilor actuale”, potrivit MAE.

Ministerul Afacerilor Externe a mai transmis că România rămâne un partener activ și implicat în cadrul NATO, susținând consolidarea relației transatlantice și promovarea unei Europe mai puternice în interiorul Alianței: „Obiectivul este clar: o Europă capabilă să contribuie real la securitatea colectivă și la reziliența spațiului euroatlantic. Apartenența la comunitatea euro-atlantică influențează direct viitorul României”.

România a devenit oficial membră NATO în 2004, după depunerea instrumentului de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, pe 29 martie. Momentul simbolic a fost completat câteva zile mai târziu, pe 2 aprilie, prin arborarea drapelului României la sediul Alianței. Ziua NATO este marcată în România în baza Legii nr. 390/2004 și are rolul de a sublinia importanța strategică a apartenenței la Alianță.

