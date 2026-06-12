Violențe au izbucnit joi în afara stadionului Estadio Azteca din Ciudad de México, chiar în timpul ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026, potrivit Fox News.

Protestatari antiguvernamentali s-au confruntat cu forțele de ordine, în timp ce în interiorul arenei zeci de mii de spectatori și oficiali FIFA urmăreau festivitățile de debut ale turneului.

Incidentul ridică semne de întrebare privind măsurile de securitate pentru competiția găzduită în comun de Mexic, Statele Unite și Canada.

Evenimentele au avut loc în prima zi a turneului, unul dintre cele mai importante evenimente sportive organizate vreodată în regiune.

Potrivit informațiilor disponibile, protestatarii s-au adunat în apropierea stadionului Estadio Azteca pentru a-și exprima nemulțumirea față de mai multe probleme sociale și economice cu care se confruntă Mexicul.

Pe măsură ce mulțimea a crescut, situația a degenerat în confruntări directe cu poliția. Manifestanții au aruncat diverse obiecte către forțele de securitate, iar polițiștii au intervenit folosind bastoane și scuturi pentru a menține ordinea în jurul stadionului.

MUNDIAL 2026, #CDMX: FIESTA ADENTRO, ENFRENTAMIENTOS AFUERA ⚽🚨 Mientras miles de mexicanos gritamos el gol de México vs Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, a unos metros del Estadio Ciudad de México se vive otra realidad 👇 QUÉ ESTÁ PASANDO AHORA MISMO: 🔴… pic.twitter.com/C98MlgtDfO — Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) June 11, 2026

În interiorul arenei, ceremonia de deschidere a continuat conform programului, inclusiv un moment artistic susținut de cântăreața columbiană Shakira.

În timpul haosului creat de îmbulzeală și confruntări, un bărbat ar fi suferit un atac de cord, conform relatărilor din presa internațională.

Echipajele medicale de urgență au întâmpinat dificultăți în a ajunge rapid la victimă din cauza aglomerației și a tensiunilor din zonă. Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind starea persoanei.

Protestele au fost alimentate de mai multe probleme considerate prioritare de o parte a populației mexicane. Manifestanții au atras atenția asupra violenței asociate cartelurilor de droguri, sărăciei și numărului mare de persoane dispărute.

🇲🇽⚽️🏆🔥 MUNDIAL 2026: Imágenes de los alrededores del Estadio Ciudad de México (Azteca) durante la ceremonia de inauguración y el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/hoCYcUdLEq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 11, 2026

Una dintre principalele revendicări a vizat responsabilitatea autorităților în cazul celor aproximativ 130.000 de persoane raportate ca dispărute în Mexic de-a lungul anilor.

Participanții la manifestații au criticat, de asemenea, costurile ridicate asociate organizării Cupei Mondiale, susținând că o parte din fondurile investite în infrastructură și evenimente ar fi trebuit direcționate către probleme sociale urgente.

Incidentele produse în afara principalului stadion al competiției sunt de natură să amplifice preocupările privind securitatea pe durata întregului turneu.

Autoritățile mexicane se pregătesc să gestioneze afluxul a sute de mii de suporteri și turiști care vor participa la meciurile programate în următoarele săptămâni. În acest context, măsurile de siguranță implementate în jurul arenelor și în marile orașe-gazdă vor fi atent monitorizate.

Până joi seară, nici FIFA și nici comitetul local de organizare nu anunțaseră oficial numărul persoanelor rănite și nici dacă au fost efectuate arestări în urma confruntărilor.