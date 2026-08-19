Violență extremă între adolescenți. Un copil de 15 ani a fost reținut

Un băiat de 15 ani din județul Teleorman a fost reținut de procurori, fiind suspectat că a atacat cu un briceag un tânăr de 19 ani, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

Incidentul s-a produs în curtea unei școli din localitatea Mavrodin, în urma unui conflict între cei doi. Victima a suferit răni grave și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, incidentul a avut loc în seara zilei de 17 august 2026, în jurul orei 21:50. Anchetatorii susțin că adolescentul și tânărul de 19 ani au avut un conflict anterior, iar situația a degenerat atunci când s-au întâlnit în curtea Școlii Gimnaziale din Mavrodin.

Din primele cercetări rezultă că, la un moment dat, tânărul s-ar fi întors cu spatele, iar adolescentul l-ar fi atacat cu un cuțit tip briceag pe care îl avea asupra sa. Victima ar fi fost lovită de două ori în zona spatelui, în partea stângă a toracelui.

După atac, tânărul rănit a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alexandria. Medicii au constatat că leziunile provocate prin înjunghiere erau suficient de grave pentru a-i pune viața în pericol și au decis intervenția chirurgicală de urgență.

În urma cercetărilor desfășurate în acest caz, procurorii au dispus reținerea adolescentului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru tentativă de omor, precum și pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Anchetatorii continuă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs agresiunea și să administreze probe pentru clarificarea conflictului dintre cei doi.

După expirarea măsurii de reținere, procurorii au solicitat instanței luarea unei măsuri preventive mai severe. Miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a formulat propunere de arestare preventivă pentru adolescent.

Cererea urmează să fie analizată de un judecător de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Teleorman, care va decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru dispunerea arestării preventive.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, adolescentul beneficiază de prezumția de nevinovăție.