Bărbat înjunghiat într-un mall din București, după ce atacase o familie

Un bărbat fost înjunghiat cu propriul său cuțit într-un centru comercial din Drumul Taberei, după ce a atacat familia fostei sale iubite. „Secția 22 Poliție a fost sesizată cu privire la declanșarea unei alarme de proximitate, urmată de un conflict fizic între două persoane, produs în incinta unui Complex Comercial, situat în Sectorul 6 al Capitalei”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Capitalei.

Incidentul violent confirmat de Poliția Capitalei a avut loc pe 16 septembrie, în jurul orei 20.00.

Potrivit anchetatorilor, femeia se afla în mall împreună cu soțul și cei doi copii când a fost agresată de fostul partener. Între cei doi bărbați a izbucnit un conflict spontan, iar fostul iubit, în vârstă de 36 de ani, a scos un cuțit cu care i-a amenințat.

„În jurul orei 20:00, în timp ce femeia se afla împreună cu soțul său în incinta unui complex comercial din Sectorul 6, fostul partener al femeii s-a apropiat de cei doi, manifestând un comportament agresiv. Între cei doi bărbați a izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia fostul partener ar fi deținut un obiect ascuțit”, au precizat polițiștii.

Soțul femeii a reușit însă să-l dezarmeze și, în timpul confruntării, l-a înjunghiat pe agresor în spate cu arma acestuia. Martorii au alertat imediat autoritățile, iar victima a fost transportată de urgență la spital.

Ancheta a scos la iveală că, în dimineața aceleiași zile, bărbatul o atacase pe fosta parteneră la locuința acesteia din Bragadiru. Atunci a spart geamurile casei și a determinat-o pe femeia de 40 de ani să depună plângere la Poliție.

Ca urmare, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatul a primit brățară electronică de monitorizare. Incidentul din mall a avut loc doar câteva ore mai târziu.

Poliția Capitalei precizează în comunicat că „cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale”. Atacatorul a fost dus la audieri, iar dosarul este instrumentat sub coordonarea procurorilor.