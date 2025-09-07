Social Femeie, lovită de partenerul ei în mijlocul oamenilor dintr-un parc din București







Scene de panică s-au petrecut într-un parc din București, unde o tânără a fost urmărită și lovită de partenerul său, în timp ce cerea ajutor cu disperare.

Deși în zonă se aflau numeroase persoane, foarte puțini au intervenit. Situația putea degenera rapid într-o tragedie, dacă un grup de femei și un polițist aflat în timpul liber nu ar fi sărit în ajutorul victimei.

Potrivit martorilor, femeia a fost hărțuită și agresată chiar în apropierea locului de închiriere a hidrobicicletelor, însă angajații de acolo au refuzat să o sprijine. În cele din urmă, victima s-a refugiat lângă un grup de prietene aflate la picnic.

Deși scena s-a petrecut în plină zi, în fața mai multor martori, puțini au avut curajul să acționeze. Tânăra care a sărit prima în ajutor povestește că, deși zona era plină de bărbați, nimeni nu a încercat să oprească agresorul.

„Nu aveau nicio treabă, doar stăteau și se uitau. În filmare se vede cum le-am cerut ajutorul unor bărbați aflați pe alee. Doar unul a venit, un polițist civil, aflat în timpul liber”, a mai adăugat martora.

Această lipsă de reacție ridică semne de întrebare despre empatia socială, siguranța în spațiile publice și frica de implicare într-o societate marcată de violență domestică.

Potrivit Sindicatului Europol, polițistul care a intervenit se afla în timpul liber și nu era în misiune. El a reușit să preia controlul situației înainte de sosirea patrulei oficiale.

„Deși de la distanță agresorul nu părea periculos, când s-a apropiat, și-a arătat adevărata față: amenințări, injurii și promisiuni de violență — «te calc în picioare, te omor, îți rup capul». În acel moment, colegul nostru Alin, de la Secția 25, aflat în timpul liber, a intervenit. Când și-a declinat calitatea de polițist, agresorul și-a schimbat imediat atitudinea. A spus «iartă-mă», dar nu victimei, ci polițistului. Alin a menținut controlul până la sosirea echipajului, care l-a condus pe bărbat la secția de poliție”, a transmis sindicatul într-o postare pe Facebook.

Deși a trecut printr-un episod de teroare, tânăra a refuzat să depună plângere și să solicite un ordin de protecție împotriva agresorului. În imaginile video care au circulat pe rețelele sociale, ea afirmă că bărbatul îi luase actele și că o ținea captivă împotriva voinței sale, dar, în final, nu a dorit să colaboreze cu autoritățile.

Potrivit Europol, acesta este un fenomen frecvent: multe victime se tem să acționeze împotriva agresorilor, fie din dependență emoțională, fie din lipsă de încredere în sistemul de protecție.

„Este o poveste tragică ce se repetă pentru mii de victime din toată țara, femei care aleg să-și ducă drama singure, fără să ceară ajutor”, subliniază sindicatul.

Datele oficiale sunt alarmante. Conform statisticilor Eurostat pentru perioada 2021–2024, România se află pe locul 4 în Uniunea Europeană în ceea ce privește violența împotriva femeilor în cuplu.

45,5% dintre femeile din România declară că au fost victime ale abuzului psihologic din partea partenerilor;

Aproape una din patru femei (25,4%) a trecut prin episoade de violență fizică ;

Doar 15% dintre cazuri ajung raportate autorităților, iar procentul victimelor care solicită ordine de protecție rămâne foarte scăzut.

Specialiștii avertizează că normalizarea violenței domestice, combinată cu lipsa intervenției autorităților, creează un context periculos, în care victimele rămân vulnerabile și agresorii nu sunt trași la răspundere.

Organizațiile care se ocupă de protecția victimelor violenței domestice recomandă:

Sună imediat la 112 dacă ești martorul unei agresiuni;

Nu încerca să te confrunți singur cu agresorul , dacă acesta este violent;

Solicită ordin de protecție – măsură legală care interzice agresorului să se apropie de victimă;

Apelează la servicii de consiliere psihologică și la ONG-uri specializate în protejarea victimelor.

Lipsa unei reacții rapide poate transforma astfel de incidente în tragedii.