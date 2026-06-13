Aromânii, un popor care-și caută propria istorie

Aromânii sunt o ramură a latinității orientale. Ei trăiesc în Pensinsula Balcanică pe un areal care pornește din Albania de azi, trece prin Macedonia de Nord și ajunge în Macedonia istorică, din partea de nord a Greciei.

Aromânii au fost considerați de către istoricul Neagu Djuvara un fel de veri îndepărtați ai românilor. Regatul elenistic al Macedoniei a fost cucerit de romani în 146 î.Hr. Dacia a fost cucerită de romani în 106 d.Hr. Rezultă, așadar, „un avans” de 252 de ani al macedonenilor romanizați față de dacii romanizați.

Aromânii sunt un nume generic pentru istro-români, megleno-români sau macedo-români. Dar dincolo de opiniile istorice, aromânii au avut clipa lor de glorie.

Aromânii au primit de la Sultanul otoman Abdul Hamid al II-lea (sultan între 1876 și 1909), la 10/23 mai 1905 o „Iradea”. Acel act îi recunoștea drept națiune distinctă în Imperiul Otoman. Macedonia a fost împărțită însă între Grecia, Bulgaria și Serbia. Se întâmpla în timpul Războaielor Balcanice din 1912-1913. După Primul Război Balcanic, Imperiul Otoman a acceptat pierderea Macedoniei. În 1913, Bulgaria a fost obligată de România să cedeze Cadrilaterul.

Practic, România era preocupată de soarta aromânilor încă după 1878. Regele României Carol I și Regele Greciei George I s-au întâlnit la Abazzia în perioada 30 aprilie-2 mai 1901. Au discutat chestiunea aromânilor care trăiau atunci în Grecia (zona Epir) până la preluarea Macedoniei. Statele succesoare care au preluat Macedonia de la otomani nu au mai recunoscut Iradeaua.

Nici Albania, independentă din 1912 nu a mai recunoscut Iradeuaa, cu toate eforturile regelui Carol I al României. Acesta dorea un stat albanez format din albanezi și aromâni ca federație având capitala în Ioanina (Epir). Epirul, ca și Banatul sau Basarabia au ajuns să fie în interiorul mai multor state. Epir este împărțit între Grecia și Albania.

România dorea ca aromânii să vină în Cadrilater după 1913. Totuși, Cadrilaterul era mai sărac decât Macedonia. Dezastrul din Smyrna când turcii i-au gonit pe greci a schimbat optica. Smyrnioții au fost primiți în Macedonia. Aromânii au fost brutal scoși de pe pășunile pe care le arendau de la turci. Iradeaua din 1905 le oferise acest drept, alături de cel de națiune și folosirea limbii lor în școli. În plus, puteau face slujbe în limba lor.

După 1924, problema colonizării a devenit pregantă. În 1927-1928, au avut loc primele colonizări pentru aromânii care au plecat din Macedonia. Cedarea Cadrilaterului din 1940 către Bulgaria a făcut ca aromânii să se stabilească în Dobrogea, iar bulgarii dobrogeni să plece în Cadrilater.

După cucerirea Greciei în primăvara lui 1941, Germania, Italia și Bulgaria au împărțit teritoriul Greciei. Mussolini a dorit un Principat Latin în Pind ca un stat marionetă latinofon. Planurile însă au murit o dată cu el și cu înfrângerea naziștilor. Totuși, mulți macedoromâni au aderat la Mișcarea Legionară. Constantin Papanace, ideolog legionar sau Doru Belimace, membru al comandoului Nicadorilor care l-au asasinat pe IG Duca în 1933, erau macedoromâni.