Principatul Latin din Pind - o „afacere tenebroasă” a politicii primii jumătăți a secolului XX în Balcani

Evenimentul Istoric Nr.91 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Munții Pindului sunt un lanț muntos care pornește din sudul Macedoniei de Nord, Sudul Albaniei, până în Nord-Vestul Greciei. Aici, din vre­muri imemoriale a trăit o comunitate puternică latinofonă care nu a ajuns vreodată în epoca modernă să fie par­te a unui stat, deși încercări au exis­tat. Macedo-românii, istro-românii, megleno-românii, în general sunt considerați înrudiți cu românii, ca parte a latinității orientale.

Italia a încercat atât la 1915 cât și la 1941, să provoace Grecia, prin crearea unei structuri politice latinofone în Munții Pindului, România nu a dorit să deranjeze Grecia, deși preocuparea României pentru aromâni a existat. România a dorit la 1913 satisfacție din partea statelor balcanice unde trăiau aromânii. A preferat însă să obțină Cadrilaterul și să colonizeze acolo aromâni în perioada interbelică.

Principatul Pindului a avut trei lideri care au avut legături cu Mișcarea Legionară din România și cu Guvernul Antonescu. Dictatorul român însă a refuzat să achieseze la provocările lui Mussolini. Totuși, liderii acestui efener nucleu statal, niciodată materializat au avut destine diferite. Unul a fugit în Occident, doi au ajuns în România. Dintre ei, unul a murit în temnițele Securității, altul a fost închis și repatriat ulterior în Grecia.

Partizanii comuniști greci și forțele democratice grecești după Războiul Civil, i-au persecutat pe aromânii care doreau Principatul Latin din Pind.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!