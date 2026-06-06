Republica Moldova. „Davos-ul rusesc” al lui Vladimir Putin, care s-a desfăşurat în perioada 3-6 iunie la Sankt Petersburg, a atras o echipă de politicieni pro-ruşi de la Chișinău și București. Printre ei - ștabii PSRM, fugarul Ilan Șor, condamnata în a doua instanță, Marina Tauber, dar și eurodeputata Diana Șoșoacă. Fapt care a provocat o reacţie dură la Chişinău, cu acuzaţii de trădare de patrie.

Igor Dodon, alături de Zinaida Greceanîi și deputații PSRM Petru Burduja și Adrian Lebedinschi, au participat la Forumul de la Sankt Petersburg.

Politicieni moldoveni la Sankt Petersburg/ Sursa foto: Facebook Igor Dodon

La prestația lui Dodon, în cadrul forumului au asistat și Victoria Furtună, preşedinta partidului „Moldova Mare”,care a candidat la prezidențialele din 2024, fiind susținută de Federația Rusă prin intermediul rețelei controlate de Ilan Șor.

La fel, a fost prezent şi deputatul Vasile Tarlev, a cărui revenire în politică ar fi gândită la Moscova, cu implicarea lui Șor.

Prestaţia politicienilor de pe ambele maluri ale Prutului a fost criticată dur la Chişinău. În special a fost criticat discursul Dianei Şoşoacă. „Dacă trădarea de țară ar avea întruchipare, ea ar arăta ca... șoșoacă”, a declarat Vadim Vieru, un proeminent avocat de la Chişinău.

Guvernul de la Chişinău a califcat participarea politicienilor moldoveni la forum drept „regretabilă”. Iar speakerul Igor Grosu a numit prestaţia lui Igor Dodon „jalnică”

Fostul președinte al Republicii Moldova, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat la Sankt Petersburg, că economia Republicii Moldova s-a deteriorat în ultimii ani, odată ce a fost întrerupt dialogul cu Federația Rusă.

„Economia Moldovei a început să scadă, iar dialogul cu Rusia, din păcate, a fost pus pe pauză până la începutul acestui război. Da, apoi a fost ceea ce a fost. Moldova s-a alăturat sancțiunilor, logistica a dispărut.

Exportul a scăzut de 2,5 ori, importul de la 1 miliard a scăzut aproape de 5 ori, iar acum ponderea Federației Ruse în balanța comercială a Moldovei este de aproximativ 2%. Este foarte puțin. Înainte era aproximativ 25-30%. La ce a dus asta? A dus la faptul că creșterea PIB-ului practic nu există în acești 5 ani, este zero.

Inflația este cea mai mare cumulată, peste 70%. Prețurile la gaze au crescut, din cauza faptului că am refuzat să cumpărăm gaze din Rusia, cumpărăm gaze rusești din Europa prin traderi europeni. Tarifele astăzi, comparativ cu 2021, sunt de 4,5 ori mai mari, iar înainte au fost chiar de 7 ori mai mari. Nivelul sărăciei în rândul populației a ajuns la 33%. În ultimii trei ani, aproximativ 400 de mii de persoane au părăsit țara”, a declarat fostul preşedinte.

După ce a fost numită de penalul Ilan Şor „viitorul preşedinte al României”, Diana Şoşoacă a prins la curaj şi a ţinut un discurs anti-european în faţa preşedintelui rus Vladimir Putin, l-a forumul economic de la Sankt Petersburg.

Preşedintele partidului SOS România s-a depăşit pe sine, elogiind Rusia şi pe preşedintele ei. Totodată, Şoşoacă a vorbit urât de România, declarând că ţara sa nu are un preşedinte, este condusă de la Bruxeless şi nu vrea să-i ajute pe ucraineni.

Aş dori să vă spun că poporul român nu vă urăşte. Poporul român doreşte pace cu Rusia. Nu vrem să-i ajutăm pe ucraineni. Nu vrem să le dăm bani şi arme. Dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles. Şi nu vă pot transmite un salut călduros din partea preşedintelui nostru, pentru că nu avem un preşedinte. Din punctul nostru de vedere, eu sunt preşedintele partidului politic SOS România, Care este un partid politic parlamentar şi europarlamentar. Şi singura opoziţie din România. Domnule preşedinte! Aş dori să vă spun că am fost senator în Parlamentul României în 2023, cred, când Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul nostru. Nu l-am lăsat şi l-am scos din Parlamentul României. Aş dori să vă transmit din adâncul inimilor poporului român şi al poporului european, care gândeşte mult şi are minte, că dorim să cooperăm cu Rusia. Nu suntem duşmani. Sunteţi cea mai mare ţară din lume. Aveţi una din cele mai mari economii. Vă admirăm pentru puterea voastră şi admirăm întregul popor rus. Iar acum dorim să vă felicităm pentru tot ceea ce aţi făcut şi faceţi pentru acest forum. Felicitări, iar aceasta este o lecţie pentru Uniunea Europeană. Sper că în scurt timp nu o vom avea pe Ursula von der Leyen ca preşedintă a Comisiei Europene. Vă mulţumesc foarte mult”, şi-a încheiat cu pafos discursul parlamentarul european din România.

Diana Șoșoacă apare în imagini alături de Marina Tauber, ambele participând în cadrul unor dezbateri la evenimentul rus. În imaginile publicate de Tauber, prezent la eveniment este observat și fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-a agresat soția în timpul unui conflict, ulterior fiind sancționat cu o amendă de 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului”.

Pe Facebook, Vasile Bolea a scris că a ținut un discurs despre „viitorul Moldovei, o politică externă abilă și bunul-simț” în cadrul SPIEF 2026.

Liderul de la Kremlin se pare că a fost atât de impresionat de discursul politicienei de la Bucureşti, încât s-a abţinut să-l comenteze. El doar i-a mulţumit Dianei Şoşoacă şi a transmis un mesaj ambiguu „tuturor ortodocşilor sin România.

„Vă mulţumesc foarte mult. Cu multă plăcere. Sincer vorbind, nu pot, şi sincer vorbind, nu vreau să comentez asupra afacerilor interne ale României. Dar cum a menţionat şi prietenul nostru din Arabia Saudită, excelenţa Sa, că Rusia este încă în mare parte o ţară ortodoxă. Ei, bine, şi România este ortodoxă.

Aşadar, rugămintea mea este să transmiteţi cele mai calde salutări şi urări tuturor ortodocşilor din România”, a răspuns discret Vladimir Putin la mesajul Dianei Şoşoacă.

Partidul Liberal a cerut instituțiilor abilitate să investigheze acțiunile și declarațiile lui Igor Dodon la Forumul Economic Internațional ca trădarea de patrie și promovarea intereselor unui stat ostil.

„Prezența sa alături de alți slugoi ai Kremlinului de la Chișinău și declarațiile de vasalitate oferite propagandei rusești reprezintă o sfidare directă la adresa suveranității, securității și parcursului european al Republicii Moldova”, se arată în declarația Partidului Liberal.

Într-un comunicat de presă, PL afirmă că, „în timp ce lumea civilizată izolează Federația Rusă pentru crimele de război, Dodon se prezintă la curtea agresorului pentru a cerși favoruri politice, promovând idei care ar condamna Republica Moldova la izolare internațională”.

Liberalii critică și declarațiile fostului președinte privind o eventuală reluare a zborurilor directe dintre Chișinău și Moscova. Potrivit formațiunii, afirmația lui Dodon că Republica Moldova ar putea deveni un „hub de tranzit” pentru Europa de Est este lipsită de fundament.

„Republica Moldova nu are graniță comună cu Rusia, spațiul aerian ucrainean este în război, iar cel al României și al statelor UE și NATO este închis avioanelor rusești. Promisiunea lui Dodon este o minciună sfruntată menită să manipuleze cetățenii”, se arată în comunicat.