Europarlamentarul Diana Șoșoacă a avut un schimb direct de replici cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, desfășurat în Rusia. Lidera S.O.S. România a susținut un discurs în care a vorbit despre relațiile dintre România și Rusia, iar președintele Federației Ruse a transmis un mesaj adresat românilor.

Diana Șoșoacă a intervenit în sesiunea plenară a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde s-a adresat direct lui Vladimir Putin. În discursul său, europarlamentarul a afirmat că românii își doresc relații pașnice cu Rusia și a criticat sprijinul acordat Ucrainei.

„Sunt din România și aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște, poporul român vrea pace cu Rusia. Noi nu vrem să ajutăm Ucraina, nu vrem să le dăm bani, dar, din păcate, România e condusă din Bruxelles și nu pot să vă transmit un salut călduros din partea președintelui nostru, pentru că nu avem un președinte. Din punctul nostru de vedere, sunt președintele SOS România, am fost cenzurată în România”, a spus Șoșoacă.

În timpul intervenției, lidera S.O.S. România a susținut că România nu are președinte, moment care a stârnit reacția lui Vladimir Putin, aflat în sală. Ulterior, aceasta a făcut referire la tentativa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a se adresa Parlamentului României.

„Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul României. Nu l-am lăsat și l-am scos din Parlamentul României”, a afirmat Șoșoacă.

Potrivit relatărilor de la eveniment, liderul de la Kremlin a reacționat cu amuzament și la această afirmație.

Во время сессии Путина на ПМЭФ слово дали депутатке из Румынии, которая ранее на камеру рвала флаг ЕС Депутат Европарламента Диана Шошоакэ из зала поблагодарила Путина за существование (?) и сказала, что Румыния не хочет поддерживать Украину, а народ ее страны «не ненавидит»… pic.twitter.com/lOTmVOHHvn — Вот Так (@vottak_tv) June 5, 2026

În continuarea intervenției, Diana Șoșoacă a vorbit despre necesitatea unei cooperări între Europa și Rusia și a elogiat Federația Rusă și populația acesteia.

„Nu suntem dușmani. Sunteți cea mai mare țară din lume. Sunteți una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru forța dumneavoastră și admirăm întregul popor rus”, a spus Diana Șoșoacă.

La finalul discursului, lidera formațiunii S.O.S. România a felicitat organizatorii forumului și a criticat conducerea Comisiei Europene.

„Aceasta este o lecție pentru Uniunea Europeană. Sper ca, în scurt timp, să nu o mai avem pe Ursula von der Leyen președintă a Comisiei Europene”, a declarat Șoșoacă.

După intervenția europarlamentarului român, Vladimir Putin a transmis un mesaj adresat credincioșilor ortodocși din România.

„Transmiteți cele mai calde urări tuturor oamenilor ortodocși din România", a spus liderul rus.

Înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin, Diana Iovanovici-Șoșoacă a publicat pe Facebook o fotografie realizată la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. În imagine apare alături de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Alături de fotografie, europarlamentarul a explicat că participarea sa la eveniment are legătură cu necesitatea dialogului diplomatic și cu implicarea României în dezbaterile internaționale.

„Un selfie cu Maria Zaharova, înainte de venirea președintelui Vladimir Putin! România trebuie să fie prezentă oriunde se discută marile probleme ale lumii. Dialogul rămâne cea mai puternică armă a diplomației. România înainte de toate!”, a scris Diana Șoșoacă.