Un dosar complex, care a început în urmă cu aproape un deceniu printr-o investigație a Comisiei Europene privind posibile restricții la exportul gazelor naturale din România, a intrat într-o nouă etapă. Vineri, Executivul european (CE) a anunțat modificarea angajamentelor asumate de Transgaz, o decizie care deschide calea pentru creșterea capacităților de tranzit pe teritoriul României și consolidarea rolului țării pe piața energetică regională. Potrivit directorului general al Transgaz, Ion Sterian, această schimbare va facilita exploatarea mai eficientă a rețelei naționale de transport și va transforma România într-un actor-cheie pe piața regională a gazelor naturale.

Investigația europeană a fost declanșată în 2017, după verificări efectuate cu un an înainte, pe fondul suspiciunilor că dezvoltarea interconectărilor cu statele vecine ar fi fost întârziată pentru a limita exporturile de gaze.

Pentru a evita o sancțiune care putea ajunge la 10% din cifra de afaceri, Transgaz a acceptat în 2020 o serie de angajamente prin care s-a obligat să extindă capacitățile de export către Ungaria și Bulgaria, să elimine eventualele discriminări tarifare și să nu adopte măsuri care ar putea împiedica fluxurile transfrontaliere de gaze.

În baza acestor obligații, compania a pus la dispoziție capacități minime de export în punctele de interconectare cu Ungaria și Bulgaria și a fost monitorizată de un administrator independent. Angajamentele urmau să rămână în vigoare până la finalul anului 2026.

În primăvara acestui an, compania a solicitat Comisiei Europene revizuirea unor prevederi pentru a putea utiliza mai eficient infrastructura de pe coridorul transbalcanic. Solicitarea viza posibilitatea de a oferi capacități concurente în punctele de interconectare cu Bulgaria și Ucraina, pe aceeași conductă de transport.

Comisia Europeană a explicat că aceste capacități concurente permit alocarea flexibilă a fluxurilor de gaze în funcție de cererea pieței, prin mecanisme de licitație.

Ion Sterian susține că modificarea era necesară pentru dezvoltarea Coridorului Vertical și pentru facilitarea transportului gazelor provenite din Azerbaidjan și din terminalele de gaz natural lichefiat din Grecia și Turcia.

„Această capacitate condiționată încurca Coridorul Vertical, cu gazele din terminalele LNG, mai ales LNG-ul american adus în terminalele de la Revithoussa și de la Alexandroupolis”, a declarat directorul general al Transgaz.

Potrivit lui Sterian, compania a purtat negocieri îndelungate atât cu Directoratul General pentru Energie, cât și cu Directoratul General pentru Concurență al Comisiei Europene pentru a obține revizuirea angajamentelor asumate în 2020.

„DG Competition au promis în 2020 că vor fi deschiși la dialog și s-au ținut de cuvânt și au revizuit și acest angajament”, a explicat acesta.

În paralel, operatorii implicați în Coridorul Vertical au implementat măsuri pentru reducerea tarifelor și îmbunătățirea fluxurilor de transport, inclusiv diminuarea costurilor de tranzit în punctele de interconectare din România și Republica Moldova.

Conform estimărilor prezentate de conducerea companiei, modernizările aflate în desfășurare vor permite aproape dublarea capacității de transport pe segmentul Kardam – Negru Vodă, de la aproximativ 5 miliarde de metri cubi anual la aproape 9,5 miliarde de metri cubi.

„Practic, aproape că se va dubla capacitatea de la 5 miliarde de metri cubi pe an, respectiv 14,5 milioane metri cubi pe zi se va dubla aproape la 9,5 miliarde de metri cubi pe an, respectiv circa 27 de milioane de metri cubi pe zi de gaze”, a mai spus Sterian.

Directorul general al Transgaz consideră că noua decizie a Comisiei Europene va avea efecte directe atât asupra veniturilor companiei, cât și asupra poziției României în arhitectura energetică regională.

„Principalul avantaj este că vom tranzita gazele pe teritoriul României, care vor aduce bani la Transgaz, bani care sunt taxe și impozite la bugetul statului, profit, dividende pentru statul român”, a explicat acesta.

În opinia sa, dezvoltarea Coridorului Vertical și reducerea dependenței de gazele rusești vor contribui la consolidarea securității energetice în Europa de Est și în Balcani.

„Crește rolul și prestigiul țării în acestă parte a Europei, estul, centrul Europei și Balcanii, ruperea dependenței de gazul rusesc în toată această zonă”, a afirmat Sterian.

Șeful Transgaz a mai spus că investițiile realizate în ultimii ani, inclusiv proiectul BRUA și conectarea Republicii Moldova la sistemul românesc de transport al gazelor, au contribuit la schimbarea echilibrului energetic din regiune.

„Crește rolul și prestigiul țării, devenim un jucător important în această zonă a Europei”, a declarat acesta.