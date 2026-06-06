Social

Decizia CE privind angajamentele Transgaz, explicată de șeful companiei. România, actor-cheie pe piața regională

Comentează știrea
Decizia CE privind angajamentele Transgaz, explicată de șeful companiei. România, actor-cheie pe piața regionalăGaze. Sursă foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un dosar complex, care a început în urmă cu aproape un deceniu printr-o investigație a Comisiei Europene privind posibile restricții la exportul gazelor naturale din România, a intrat într-o nouă etapă. Vineri, Executivul european (CE) a anunțat modificarea angajamentelor asumate de Transgaz, o decizie care deschide calea pentru creșterea capacităților de tranzit pe teritoriul României și consolidarea rolului țării pe piața energetică regională. Potrivit directorului general al Transgaz, Ion Sterian, această schimbare va facilita exploatarea mai eficientă a rețelei naționale de transport și va transforma România într-un actor-cheie pe piața regională a gazelor naturale.

Investigația legată de Transgaz a început în 2016

Investigația europeană a fost declanșată în 2017, după verificări efectuate cu un an înainte, pe fondul suspiciunilor că dezvoltarea interconectărilor cu statele vecine ar fi fost întârziată pentru a limita exporturile de gaze.

Pentru a evita o sancțiune care putea ajunge la 10% din cifra de afaceri, Transgaz a acceptat în 2020 o serie de angajamente prin care s-a obligat să extindă capacitățile de export către Ungaria și Bulgaria, să elimine eventualele discriminări tarifare și să nu adopte măsuri care ar putea împiedica fluxurile transfrontaliere de gaze.

În baza acestor obligații, compania a pus la dispoziție capacități minime de export în punctele de interconectare cu Ungaria și Bulgaria și a fost monitorizată de un administrator independent. Angajamentele urmau să rămână în vigoare până la finalul anului 2026.

Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului
Ion Sterian

Ion Sterian. Sursa foto: Captură video

De ce a cerut Transgaz modificarea angajamentelor

În primăvara acestui an, compania a solicitat Comisiei Europene revizuirea unor prevederi pentru a putea utiliza mai eficient infrastructura de pe coridorul transbalcanic. Solicitarea viza posibilitatea de a oferi capacități concurente în punctele de interconectare cu Bulgaria și Ucraina, pe aceeași conductă de transport.

Comisia Europeană a explicat că aceste capacități concurente permit alocarea flexibilă a fluxurilor de gaze în funcție de cererea pieței, prin mecanisme de licitație.

Ion Sterian susține că modificarea era necesară pentru dezvoltarea Coridorului Vertical și pentru facilitarea transportului gazelor provenite din Azerbaidjan și din terminalele de gaz natural lichefiat din Grecia și Turcia.

„Această capacitate condiționată încurca Coridorul Vertical, cu gazele din terminalele LNG, mai ales LNG-ul american adus în terminalele de la Revithoussa și de la Alexandroupolis”, a declarat directorul general al Transgaz.

Investiții și negocieri desfășurate timp de șase ani

Potrivit lui Sterian, compania a purtat negocieri îndelungate atât cu Directoratul General pentru Energie, cât și cu Directoratul General pentru Concurență al Comisiei Europene pentru a obține revizuirea angajamentelor asumate în 2020.

„DG Competition au promis în 2020 că vor fi deschiși la dialog și s-au ținut de cuvânt și au revizuit și acest angajament”, a explicat acesta.

În paralel, operatorii implicați în Coridorul Vertical au implementat măsuri pentru reducerea tarifelor și îmbunătățirea fluxurilor de transport, inclusiv diminuarea costurilor de tranzit în punctele de interconectare din România și Republica Moldova.

Capacitate aproape dublată pe coridorul transbalcanic

Conform estimărilor prezentate de conducerea companiei, modernizările aflate în desfășurare vor permite aproape dublarea capacității de transport pe segmentul Kardam – Negru Vodă, de la aproximativ 5 miliarde de metri cubi anual la aproape 9,5 miliarde de metri cubi.

„Practic, aproape că se va dubla capacitatea de la 5 miliarde de metri cubi pe an, respectiv 14,5 milioane metri cubi pe zi se va dubla aproape la 9,5 miliarde de metri cubi pe an, respectiv circa 27 de milioane de metri cubi pe zi de gaze”, a mai spus Sterian.

Beneficii economice și strategice pentru România

Directorul general al Transgaz consideră că noua decizie a Comisiei Europene va avea efecte directe atât asupra veniturilor companiei, cât și asupra poziției României în arhitectura energetică regională.

„Principalul avantaj este că vom tranzita gazele pe teritoriul României, care vor aduce bani la Transgaz, bani care sunt taxe și impozite la bugetul statului, profit, dividende pentru statul român”, a explicat acesta.

În opinia sa, dezvoltarea Coridorului Vertical și reducerea dependenței de gazele rusești vor contribui la consolidarea securității energetice în Europa de Est și în Balcani.

„Crește rolul și prestigiul țării în acestă parte a Europei, estul, centrul Europei și Balcanii, ruperea dependenței de gazul rusesc în toată această zonă”, a afirmat Sterian.

Șeful Transgaz a mai spus că investițiile realizate în ultimii ani, inclusiv proiectul BRUA și conectarea Republicii Moldova la sistemul românesc de transport al gazelor, au contribuit la schimbarea echilibrului energetic din regiune.

„Crește rolul și prestigiul țării, devenim un jucător important în această zonă a Europei”, a declarat acesta.

Stiri calde

19:01 - Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilor
18:52 - Soluție pentru investițiile PNRR blocate la racordarea electrică. Ce pregătește Guvernul
18:41 - Messi, tot mai aproape de revenire. Starul Argentinei ar putea juca în meciurile de pregătire pentru Cupa Mondială
18:28 - Blocaj pe DN 10 din cauza ploilor abundente. Ce opțiuni au șoferii
18:19 - Petrolul Ploiești a încheiat colaborarea cu antrenorul Mehmet Topal
18:06 - Conacul care a ascuns Coroana Ungariei se vinde mai ieftin decât o garsonieră
17:55 - Sfârșit de epocă la PCRM: Vladimir Voronin se retrage după 30 de ani
17:43 - Conducerea PNL se va întâlni luni cu premierul desemnat Eugen Tomac. Ce se discutp în partid

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale