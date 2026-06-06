Un videoclip uluitor din China a stârnit noi temeri cu privire la ascensiunea roboților umanoizi, după ce o mașinărie purtând o perucă de clovn a lovit un băiețel în stomac, în timpul unei demonstrații publice, potrivit The New York Post.

Incidentul a avut loc la un eveniment pentru turiști din orașul chinez Xinjiang, unde zeci de spectatori se adunaseră pentru a urmări o demonstrație de robotică cu mișcări de arte marțiale.

Însă ceea ce a început ca o demonstrație distractivă de tehnologie futuristă s-a transformat foarte repede într-o scenă desprinsă dintr-un coșmar SF.

Imaginile îl arată pe robotul umanoid, un Unitree G1, executând mișcări inspirate din artele marțiale în fața unei mulțimi de copii și a părinților acestora.

Purtând o perucă de clovn albastru strălucitor, androidul lovește de câteva ori aerul, înainte de a se roti într-o mișcare dramatică de 360 ​​de grade.

Apoi vine momentul care provocat furia celor care au fost martori ai scenei, fie în realitate, la fața locului, fie pe internet, unde clipul s-a viralizat rapid.

În timp ce robotul de 32 de kilograme își termina rotirea specifică artelor marțiale, acesta și-a întins brusc un picior și l-a lovit un băiețel din public, care asista la demonstrația de robotică, cu piciorul direct în stomac.

Copilul s-a aplecat imediat de durere, ținându-se cu mâinile de abdomen, înainte de a se prăbuși la pământ.

Spectatorii din apropiere au privit întreaga scenă în stare de șoc și din această cauză nici nu au putut să intervină.

După ce a dat lovitura cu piciorul în stomacul băiețelului, mașina s-a împiedicat, s-a dat înapoi, apoi și-a recăpătat pentru scurt timp echilibrul și apoi și-a continuat demonstrația de arte marțiale ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Din fericire, copilul nu a fost rănit, în ciuda faptului că robotul G1, deși este destul de ușor, are capacități puternice și este capabil să execute lovituri foarte dure.

Deocamdată, nu se știe ce anume l-a determinat pe robotul umanoid să-l lovească pe copilul care asista pașnic la demonstrația de arte marțiale.

Unii spectatori online au speculat că robotul și-a calculat greșit o mișcare în timpul demonstrației și că asta ar fi dus la atac.

Alții au glumit că mașina încerca o mișcare de wrestling profesionist care a mers prost.

„Foarte curând vom fi atacați de acești roboți”, a comentat un utilizator X.

Un altul a întrebat: „De ce sunt oamenii atât de hotărâți să creeze mașini care, în cele din urmă, ne-ar putea înlocui?”