Moment șocant în China: un robot umanoid a lovit un copil în timpul unei demonstrații publice
- Iuliu Vlădescu
- 6 iunie 2026, 20:13
Un videoclip uluitor din China a stârnit noi temeri cu privire la ascensiunea roboților umanoizi, după ce o mașinărie purtând o perucă de clovn a lovit un băiețel în stomac, în timpul unei demonstrații publice, potrivit The New York Post.
Un robot umanoid făcea demonstrații de arte marțiale
Incidentul a avut loc la un eveniment pentru turiști din orașul chinez Xinjiang, unde zeci de spectatori se adunaseră pentru a urmări o demonstrație de robotică cu mișcări de arte marțiale.
Însă ceea ce a început ca o demonstrație distractivă de tehnologie futuristă s-a transformat foarte repede într-o scenă desprinsă dintr-un coșmar SF.
Imaginile îl arată pe robotul umanoid, un Unitree G1, executând mișcări inspirate din artele marțiale în fața unei mulțimi de copii și a părinților acestora.
Purtând o perucă de clovn albastru strălucitor, androidul lovește de câteva ori aerul, înainte de a se roti într-o mișcare dramatică de 360 de grade.
Copilul, lovit din senin de robot
Apoi vine momentul care provocat furia celor care au fost martori ai scenei, fie în realitate, la fața locului, fie pe internet, unde clipul s-a viralizat rapid.
În timp ce robotul de 32 de kilograme își termina rotirea specifică artelor marțiale, acesta și-a întins brusc un picior și l-a lovit un băiețel din public, care asista la demonstrația de robotică, cu piciorul direct în stomac.
Copilul s-a aplecat imediat de durere, ținându-se cu mâinile de abdomen, înainte de a se prăbuși la pământ.
Spectatorii din apropiere au privit întreaga scenă în stare de șoc și din această cauză nici nu au putut să intervină.
După ce a dat lovitura cu piciorul în stomacul băiețelului, mașina s-a împiedicat, s-a dat înapoi, apoi și-a recăpătat pentru scurt timp echilibrul și apoi și-a continuat demonstrația de arte marțiale ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Copilul lovit nu a fpst rănit grav
Din fericire, copilul nu a fost rănit, în ciuda faptului că robotul G1, deși este destul de ușor, are capacități puternice și este capabil să execute lovituri foarte dure.
Deocamdată, nu se știe ce anume l-a determinat pe robotul umanoid să-l lovească pe copilul care asista pașnic la demonstrația de arte marțiale.
Unii spectatori online au speculat că robotul și-a calculat greșit o mișcare în timpul demonstrației și că asta ar fi dus la atac.
Alții au glumit că mașina încerca o mișcare de wrestling profesionist care a mers prost.
„Foarte curând vom fi atacați de acești roboți”, a comentat un utilizator X.
Un altul a întrebat: „De ce sunt oamenii atât de hotărâți să creeze mașini care, în cele din urmă, ne-ar putea înlocui?”