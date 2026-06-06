La aproape o lună după ce o dronă navală ucraineană a fost descoperită în apele teritoriale ale Greciei, oficialii de la Kiev și-au exprimat regretul față de incident. Mesajul a fost lansat de purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tîhîi, care a evidențiat importanța relațiilor dintre cele două state și sprijinul oferit de Ucrainei de la începutul invaziei ruse.

Purtătorul de cuvânt a atras atenția că oficialii de la Kiev își exprimă recunoștința pentru ajutorul primit în ultimii ani.

„În urma incidentului cu o dronă maritimă găsită în apropierea insulei greceşti Lefkada, partea ucraineană îşi exprimă recunoştinţa faţă de Grecia şi poporul grec pentru sprijinul lor ferm acordat ţării noastre încă din primele zile ale invaziei la scară largă a Rusiei. Ucraina apreciază în mod deosebit relaţiile sale de prietenie cu Grecia”, a fost mesajul oficialului ucrainean.

O provocare pentru întreaga regiune

Acesta a explicat că provocările actuale la adresa securității maritime afectează atât Ucraina, cât și Grecia, făcând referire inclusiv la activitatea așa-numitei „flote fantomă” utilizate de Rusia.

„Întrucât provocările actuale la adresa securităţii internaţionale şi regionale, în special a securităţii maritime şi activităţile «flotei fantomă» a Rusiei, reprezintă preocupări comune pentru Grecia şi Ucraina, Ucraina îşi reafirmă angajamentul faţă de normele dreptului internaţional şi principiile siguranţei navigaţiei civile, subliniind interesul său de a preveni apariţia unor incidente similare în viitor”, a declarat Tîhîi.

Totodată, oficialul a susținut că situația evidențiază impactul regional al războiului declanșat de Rusia.

„Demonstrează că agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o ameninţare nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru statele vecine şi prietene, pentru Europa şi pentru întreaga lume”, a mai spus acesta.

Incidentul a avut loc pe 7 mai, când mai mulți pescari aflați în apropierea coastei sudice a insulei Lefkada au observat o ambarcațiune fără echipaj și au alertat autoritățile. Drona a fost preluată de Garda de Coastă elenă, care a deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care aceasta a ajuns în zonă.

Ancheta desfășurată de autoritățile elene a stabilit că ambarcațiunea fără echipaj era o dronă maritimă Magura V5, model utilizat de forțele ucrainene.

De asemenea, autoritățile elene au avertizat că apariția dronei în apele teritoriale ar fi putut pune în pericol navigația comercială și civilă, existând riscul unor victime și al producerii unor daune de mediu.

Grecia a evidențiat totodată că dreptul Ucrainei la autoapărare nu poate justifica desfășurarea unor astfel de activități în apropierea teritoriului elen și a solicitat evitarea unor incidente similare pe viitor.

În același timp, Atena și-a reafirmat sprijinul pentru o pace justă și durabilă în Ucraina și pentru respectarea dreptului internațional.

„Grecia susţine încetarea ostilităţilor. Iar, după cum a spus ministrul de Externe, un război nu se încheie prin extinderea lui”, a arătat purtătoarea de cuvânt a Ministerului elen de Externe.