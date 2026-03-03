Grecia trimite fregate și avioane F-16 în Cipru după atacul cu dronă asupra bazei britanice

Escaladarea tensiunilor din estul Mediteranei a determinat Grecia să dispună trimiterea de forțe militare în Cipru, în urma unor incursiuni cu drone care au vizat insula, potrivit Politico.

Decizia autorităților de la Atena vine după ce o dronă de tip Shahed a lovit baza Royal Air Force de la Akrotiri, marcând prima situație în care un stat membru al Uniunii Europene este implicat direct în contextul campaniei militare desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Ministrul elen al Apărării, Nikos Dendias, a anunțat luni că două fregate și două aeronave F-16 vor fi trimise imediat în Cipru. „În urma atacurilor neprovocate asupra teritoriului Ciprului, Grecia va contribui în orice mod posibil la apărarea Republicii Cipru pentru a face față amenințărilor și acțiunilor ilegale care au loc pe teritoriul său”, a declarat acesta într-un discurs oficial.

Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, o dronă de tip Shahed a lovit peste noapte baza Royal Air Force de la Akrotiri, iar alte tentative de atac au fost „interceptate cu succes” în cursul zilei. Incidentul s-a soldat cu pagube limitate și fără victime.

Baza Akrotiri, situată în sud-vestul insulei, în apropiere de orașul Limassol, este una dintre cele două baze suverane britanice menținute în Cipru după obținerea independenței în 1960. De-a lungul timpului, aceasta a fost utilizată pentru operațiuni militare în Irak, Siria și Yemen.

Sursa exactă a atacului cu dronă nu a fost confirmată oficial. Totuși, un comandant de rang înalt al Gărzii Revoluționare Islamice din Iran a amenințat cu intensificarea atacurilor asupra Ciprului, susținând că Statele Unite și-ar fi consolidat prezența militară pe insulă.

„Americanii și-au mutat majoritatea aeronavelor în Cipru. Vom lansa rachete asupra Ciprului cu o asemenea intensitate încât americanii vor fi forțați să părăsească insula”, a declarat generalul Sardar Jabbari, citat de canalul iranian de Telegram Khabar Fouri.

Grecia a anunțat că va trimite fregata de clasă Belharra „Kimon” și o a doua fregată echipată cu sistemul antidrone Kentauros. De asemenea, două avioane de luptă F-16 vor fi desfășurate în regiune. Ministrul Nikos Dendias și șeful forțelor armate elene, generalul Dimitrios Choupis, urmează să se deplaseze în Cipru pentru a coordona acțiunile comune.

Este pentru prima dată când una dintre bazele britanice din Cipru este lovită de la atacul cu rachete din 1986. Deși bazele sunt considerate teritoriu suveran britanic, Cipru este stat membru al Uniunii Europene și deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE. O reuniune ministerială a Uniunii, programată să aibă loc pe insulă, a fost amânată în urma incidentului.

Președintele din Cipru, Nicos Christodoulides, a declarat într-un discurs televizat:

„Vreau să fie clar: țara noastră nu participă în niciun fel și nu intenționează să facă parte din nicio operațiune militară.”

Acesta a informat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre situație.

Ulterior, Ursula von der Leyen a transmis pe platforma X: „Deși Republica Cipru nu a fost ținta, permiteți-mi să fiu clară: suntem solidari, ferm și fără echivoc, alături de statele noastre membre în fața oricărei amenințări.”

În cursul aceleiași zile, terminalul de pasageri al aeroportului din Paphos a fost evacuat temporar după detectarea unui obiect suspect pe radar. Locuitorii din localitățile Timi, Anarita și Mandria au fost sfătuiți să evite deplasările care nu sunt necesare. Presa cipriotă a relatat, de asemenea, despre apariția fumului în apropierea celeilalte baze britanice, de la Dhekelia.

Ministerul britanic de Externe a actualizat recomandările de călătorie pentru Cipru, avertizând cetățenii britanici cu privire la riscul crescut generat de tensiunile regionale în contextul conflictului condus de SUA împotriva Iranului.