Modelul AI Mythos, considerat de Barclays o posibilă amenințare pentru securitatea sistemelor bancare

Directorul general al Barclays, C.S. Venkatakrishnan, a avertizat că modelul de inteligență artificială Mythos ar putea reprezenta un risc semnificativ pentru sistemul bancar global. Declarațiile au fost făcute pe baza capacităților tehnice ale modelului și a evoluțiilor anticipate în domeniul AI, potrivitReuters.

Potrivit șefului Barclays, Mythos, dezvoltat de Anthropic, are capacități avansate de programare care îi permit să identifice vulnerabilități de securitate informatică. În anumite situații, modelul ar putea sugera și modalități de exploatare a acestora.

Venkatakrishnan a precizat că astfel de funcționalități ridică probleme pentru instituțiile financiare, în contextul în care infrastructurile bancare includ sisteme complexe, unele dintre ele învechite.

Avertismentul a fost transmis în cadrul unei reuniuni a grupului de consultanță G30, organizată în marja întâlnirilor de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, desfășurate la Washington.

În cadrul discuțiilor, reprezentantul Barclays a afirmat că apariția unor modele precum Mythos este analizată de autorități de reglementare și de instituții financiare, care evaluează posibilele implicații asupra securității sistemelor bancare.

Venkatakrishnan a declarat că este probabil ca modele similare sau mai avansate decât Mythos să fie dezvoltate în mod repetat în viitor. El a menționat posibilitatea apariției unor versiuni succesive ale aceluiași tip de tehnologie.

Oficialul a mai spus că dezvoltarea rapidă a acestor sisteme ar putea accelera necesitatea de adaptare a mecanismelor de securitate cibernetică din sectorul bancar.

Potrivit unor informații publicate de Axios, Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite (NSA) ar utiliza modelul Mythos în cadrul unor proiecte interne. Informațiile nu detaliază scopurile exacte ale utilizării sistemului.

Sursele citate indică faptul că modelul este folosit în principal pentru identificarea vulnerabilităților software. Nu există informații confirmate public privind utilizarea sa în scopuri ofensive sau defensive. În paralel, Anthropic se află implicată într-un proces cu administrația americană, după ce compania a fost inclusă pe o listă a entităților considerate sensibile din punct de vedere al încrederii instituționale.

Compania a transmis că accesul la modelul Mythos este limitat la aproximativ 40 de entități, din motive de securitate, fără a face publică lista completă a acestora.