Noul proiect AI de securitate cibernetică de la Anthropic, Glasswing, ar putea redesena harta geopolitică și militară

Compania americană Anthropic a anunțat lansarea unui nou proiect de securitate cibernetică bazat pe inteligență artificială, într-un context global marcat de creșterea atacurilor informatice asistate de AI, potrivit Axios.

Inițiativa, denumită „Project Glasswing”, reunește unele dintre cele mai mari companii de tehnologie și organizații din domeniul securității, având ca obiectiv identificarea și prevenirea vulnerabilităților software la scară largă.

Proiectul vine într-un moment în care experții avertizează că utilizarea inteligenței artificiale în atacuri cibernetice reduce semnificativ timpul dintre descoperirea unei vulnerabilități și exploatarea acesteia, amplificând riscurile pentru infrastructuri critice și organizații globale.

Noua inițiativă a Anthropic este construită în jurul unui model avansat de inteligență artificială, numit „Claude Mythos Preview”, care nu este disponibil publicului larg. Potrivit companiei, modelul a fost testat într-un cadru restrâns din cauza capacităților sale avansate de identificare a vulnerabilităților informatice.

În cadrul proiectului, modelul este pus la dispoziția unui număr limitat de organizații, inclusiv giganți tehnologici precum Google, Microsoft și Amazon, dar și companii specializate în securitate cibernetică.

Reprezentanții companiei au declarat că scopul principal este utilizarea AI „pentru scopuri defensive de securitate cibernetică”, într-un moment în care tehnologia poate fi folosită atât pentru protecție, cât și pentru atac.

Modelul Claude Mythos Preview a atras atenția industriei prin performanțele sale. Potrivit informațiilor publicate, acesta a reușit să identifice „mii de vulnerabilități semnificative” în software utilizat la scară largă.

În unele cazuri, modelul a demonstrat capacitatea de a descoperi probleme de securitate în „toate sistemele de operare majore și browserele web”, ceea ce subliniază nivelul avansat de analiză al AI-ului.

Totodată, testele interne au evidențiat riscuri semnificative. Conform datelor disponibile, sistemul ar fi fost capabil să genereze exploatări funcționale chiar și pentru utilizatori fără experiență în securitate cibernetică, „cu efort minim”.

Într-un alt exemplu, modelul a identificat o vulnerabilitate veche de 27 de ani într-un sistem considerat extrem de sigur, ceea ce indică potențialul său de a descoperi probleme nedetectate anterior.

Pentru implementarea proiectului Glasswing, Anthropic a anunțat un pachet financiar considerabil, incluzând credite de utilizare în valoare de 100 de milioane de dolari și donații de 4 milioane de dolari pentru organizații open-source.

Inițiativa implică peste 40 de organizații, inclusiv instituții care gestionează infrastructuri software critice. Companii precum Nvidia și organizații precum Linux Foundation participă la acest program, contribuind la testarea și evaluarea modelului.

De asemenea, compania a confirmat că poartă discuții cu autorități guvernamentale din Statele Unite pentru evaluarea impactului tehnologiei asupra securității naționale.

Anunțul lansării proiectului a avut efecte imediate în sectorul tehnologic și financiar. Acțiunile unor companii de securitate cibernetică au crescut, pe fondul percepției că AI-ul va consolida, nu va înlocui, serviciile existente.

În același timp, inițiativa a alimentat dezbaterea privind impactul inteligenței artificiale asupra securității digitale. Un sondaj citat în contextul lansării arată că 67% dintre executivi au raportat incidente de securitate implicând AI în ultimul an.

Experții subliniază că dezvoltarea unor modele precum Mythos ar putea accelera atât apărarea, cât și atacurile cibernetice, în funcție de modul în care tehnologia este utilizată.

În ciuda potențialului său, Anthropic a decis să nu lanseze public modelul Mythos în această etapă. Compania a explicat că tehnologia este „prea puternică” pentru a fi distribuită fără măsuri suplimentare de siguranță.

Accesul restricționat face parte dintr-o strategie mai amplă de testare controlată, menită să prevină utilizarea abuzivă a AI-ului. Potrivit declarațiilor oficiale, obiectivul este dezvoltarea unor mecanisme de protecție înainte de o eventuală lansare extinsă.

În paralel, compania explorează posibilitatea comercializării acestor capabilități pe termen lung, în funcție de rezultatele obținute în cadrul proiectului.

Lansarea Project Glasswing reflectă o tendință mai largă în industrie, în care inteligența artificială devine un instrument central în securitatea digitală. Potrivit estimărilor, tehnologii similare ar putea deveni disponibile pe scară largă în următoarele 6 până la 18 luni, inclusiv din partea altor companii.

Această evoluție indică o schimbare structurală în modul în care sunt gestionate vulnerabilitățile software, cu AI-ul capabil să identifice și să exploateze breșe într-un interval de timp mult mai scurt decât în trecut.

În acest context, inițiativa lansată de Anthropic marchează un pas semnificativ în direcția utilizării inteligenței artificiale pentru consolidarea securității cibernetice, într-un mediu digital din ce în ce mai complex și interconectat.