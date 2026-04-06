Pentru ce este destinat AI-ul Copilot, potrivit Microsoft. Termenii de utilizare sunt clari

Termenii de utilizare ai Microsoft Copilot includ formulări prin care serviciul este descris ca fiind destinat exclusiv divertismentului, alături de avertismente privind limitările și utilizarea pe proprie răspundere.

În documentația de utilizare asociată AI-ului Copilot, actualizată ultima dată în urmă cu câteva luni, apar formulări care definesc modul de folosire al serviciului. Printre acestea se regăsește o mențiune explicită despre scopul platformei.

În textul oficial se precizează: „Copilot este destinat exclusiv divertismentului. Poate face greşeli şi este posibil să nu funcţioneze conform aşteptărilor.”

Aceeași secțiune include și avertismente legate de limitările tehnologiei și de modul în care utilizatorii ar trebui să o trateze în practică.

În continuarea prevederilor din termenii de utilizare, sunt incluse recomandări privind modul de folosire al sistemului și nivelul de încredere care poate fi acordat rezultatelor generate.

Astfel, documentul mai menționează: „Nu vă bazaţi pe Copilot pentru sfaturi importante. Folosiţi Copilot pe propriul risc”.

Formulările sunt prezentate în condițiile în care serviciul AI poate genera erori sau răspunsuri care nu corespund întotdeauna așteptărilor utilizatorilor.

În paralel cu aceste formulări din termenii de utilizare, Microsoft comercializează mai multe versiuni ale Copilot, inclusiv soluții orientate spre productivitate și, mai recent, spre domeniul sănătății.

De asemenea, compania a integrat Copilot în sistemul de operare Windows, unde apare în mai multe componente ale platformei.

În aceste condiții, apar discuții privind diferența dintre modul de prezentare din marketing și formulările din documentele de utilizare, care includ limitări și avertismente privind scopul și utilizarea tehnologiei.

