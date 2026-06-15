Monden

Andrew cere compensații după plecarea din Royal Lodge. Fostul prinț consideră că a fost transformat în „țap ispășitor”

Comentează știrea
Andrew cere compensații după plecarea din Royal Lodge. Fostul prinț consideră că a fost transformat în „țap ispășitor”Prințul Andrew, alături de fosta lui soție, Sarah. Sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew, ar fi început demersuri pentru a obține compensații financiare după evacuarea sa din reședința Royal Lodge din Windsor, potrivit unor informații apărute în Daily Express.

Sursele citate susțin că acesta solicită despăgubiri atât pentru încetarea anticipată a contractului de închiriere, cât și pentru fosta sa soție, Sarah Ferguson, care a locuit în aceeași proprietate.

Informațiile apar la câteva luni după ce fratele regelui Charles al III-lea a fost obligat să părăsească Royal Lodge și a rămas fără titlurile regale pe fondul controverselor legate de relația sa cu finanțatorul american Jeffrey Epstein.

Nemulțumiri față de decizia Casei Regale

Potrivit sursei citate de Daily Mail, Andrew consideră că a fost transformat într-un „țap ispășitor” și că măsurile luate împotriva sa au depășit limitele autorității regelui.

Paranoia la Kremlin: Putin taie supravegherea digitală de teama AI
Paranoia la Kremlin: Putin taie supravegherea digitală de teama AI
Avertisment Salvamont: pericolul ascuns care îi pândește pe turiști pe traseele montane
Avertisment Salvamont: pericolul ascuns care îi pândește pe turiști pe traseele montane

„Andrew s-a înăsprit considerabil în ultima perioadă și crede că a fost folosit drept țap ispășitor. Consideră că regele și-a depășit atribuțiile și începe să riposteze”, a declarat sursa pentru publicația britanică.

Conform acelorași informații, fostul membru al familiei regale urmărește recuperarea a sute de mii de lire sterline de la Crown Estate, după ce contractul său privind Royal Lodge a fost încheiat înainte de termen.

De la prinț la simplul nume de familie

În octombrie 2025, Palatul Buckingham a anunțat că Andrew își pierde titlurile regale și va fi cunoscut oficial drept Andrew Mountbatten-Windsor. Decizia a venit în contextul unei presiuni publice crescute generate de noile informații privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Prințul Andrew și Virginia Giuffre

Prințul Andrew și Virginia Giuffre. Sursa foto Captură video

Ulterior, acesta a fost obligat să părăsească Royal Lodge, reședința în care a locuit timp de aproximativ două decenii. Presa britanică a relatat că mutarea s-a produs la începutul lunii februarie 2026, Andrew fiind relocat pe domeniul Sandringham.

Ce se întâmplă cu Sarah Ferguson

Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York, a continuat să locuiască alături de Andrew la Royal Lodge, în ciuda divorțului lor din 1996. După evacuare, situația sa locativă a rămas neclară, presa britanică relatând că analiza mai multe opțiuni privind viitoarea reședință.

Noile informații sugerează că Andrew dorește ca eventualele compensații financiare să o includă și pe Ferguson, argumentând că aceasta a fost afectată de pierderea locuinței din Windsor.

Un nou episod într-o criză care continuă

Disputa privind Royal Lodge reprezintă cel mai recent capitol al conflictului dintre Andrew și instituția monarhică.

În ultimii ani, fostul prinț a pierdut treptat funcțiile publice, patronajele și titlurile regale, în timp ce familia regală a încercat să se distanțeze de scandalurile asociate numelui său.

Stiri calde

16:16 - Harta pensiilor din România. Pensionarii din unele județe primesc cu peste 50% mai mult decât alții

16:06 - Cine a știut primul că Adrian Veștea va fi desemnat premier. Secret păstrat până în ultimul moment

15:57 - Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, realizat de România și Bulgaria

15:44 - Mirabela Grădinaru, mesaj pentru părinți: riscul care le poate afecta relația cu copiii

15:35 - Momente de panică pe Bulevardul Camil Ressu. Un autoturism a ars după un accident

15:28 - Petrișor Peiu susține organizarea de alegeri anticipate: Eu vă asigur că nu va exista niciun vot de la AUR în favoare...

HAI România!

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Proiecte speciale