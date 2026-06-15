Andrew cere compensații după plecarea din Royal Lodge. Fostul prinț consideră că a fost transformat în „țap ispășitor”
- Iulia Moise
- 15 iunie 2026, 14:14
Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew, ar fi început demersuri pentru a obține compensații financiare după evacuarea sa din reședința Royal Lodge din Windsor, potrivit unor informații apărute în Daily Express.
Sursele citate susțin că acesta solicită despăgubiri atât pentru încetarea anticipată a contractului de închiriere, cât și pentru fosta sa soție, Sarah Ferguson, care a locuit în aceeași proprietate.
Informațiile apar la câteva luni după ce fratele regelui Charles al III-lea a fost obligat să părăsească Royal Lodge și a rămas fără titlurile regale pe fondul controverselor legate de relația sa cu finanțatorul american Jeffrey Epstein.
Nemulțumiri față de decizia Casei Regale
Potrivit sursei citate de Daily Mail, Andrew consideră că a fost transformat într-un „țap ispășitor” și că măsurile luate împotriva sa au depășit limitele autorității regelui.
„Andrew s-a înăsprit considerabil în ultima perioadă și crede că a fost folosit drept țap ispășitor. Consideră că regele și-a depășit atribuțiile și începe să riposteze”, a declarat sursa pentru publicația britanică.
Conform acelorași informații, fostul membru al familiei regale urmărește recuperarea a sute de mii de lire sterline de la Crown Estate, după ce contractul său privind Royal Lodge a fost încheiat înainte de termen.
De la prinț la simplul nume de familie
În octombrie 2025, Palatul Buckingham a anunțat că Andrew își pierde titlurile regale și va fi cunoscut oficial drept Andrew Mountbatten-Windsor. Decizia a venit în contextul unei presiuni publice crescute generate de noile informații privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.
Ulterior, acesta a fost obligat să părăsească Royal Lodge, reședința în care a locuit timp de aproximativ două decenii. Presa britanică a relatat că mutarea s-a produs la începutul lunii februarie 2026, Andrew fiind relocat pe domeniul Sandringham.
Ce se întâmplă cu Sarah Ferguson
Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York, a continuat să locuiască alături de Andrew la Royal Lodge, în ciuda divorțului lor din 1996. După evacuare, situația sa locativă a rămas neclară, presa britanică relatând că analiza mai multe opțiuni privind viitoarea reședință.
Noile informații sugerează că Andrew dorește ca eventualele compensații financiare să o includă și pe Ferguson, argumentând că aceasta a fost afectată de pierderea locuinței din Windsor.
Un nou episod într-o criză care continuă
Disputa privind Royal Lodge reprezintă cel mai recent capitol al conflictului dintre Andrew și instituția monarhică.
În ultimii ani, fostul prinț a pierdut treptat funcțiile publice, patronajele și titlurile regale, în timp ce familia regală a încercat să se distanțeze de scandalurile asociate numelui său.