Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew, ar fi început demersuri pentru a obține compensații financiare după evacuarea sa din reședința Royal Lodge din Windsor, potrivit unor informații apărute în Daily Express.

Sursele citate susțin că acesta solicită despăgubiri atât pentru încetarea anticipată a contractului de închiriere, cât și pentru fosta sa soție, Sarah Ferguson, care a locuit în aceeași proprietate.

Informațiile apar la câteva luni după ce fratele regelui Charles al III-lea a fost obligat să părăsească Royal Lodge și a rămas fără titlurile regale pe fondul controverselor legate de relația sa cu finanțatorul american Jeffrey Epstein.

Potrivit sursei citate de Daily Mail, Andrew consideră că a fost transformat într-un „țap ispășitor” și că măsurile luate împotriva sa au depășit limitele autorității regelui.

„Andrew s-a înăsprit considerabil în ultima perioadă și crede că a fost folosit drept țap ispășitor. Consideră că regele și-a depășit atribuțiile și începe să riposteze”, a declarat sursa pentru publicația britanică.

Conform acelorași informații, fostul membru al familiei regale urmărește recuperarea a sute de mii de lire sterline de la Crown Estate, după ce contractul său privind Royal Lodge a fost încheiat înainte de termen.

În octombrie 2025, Palatul Buckingham a anunțat că Andrew își pierde titlurile regale și va fi cunoscut oficial drept Andrew Mountbatten-Windsor. Decizia a venit în contextul unei presiuni publice crescute generate de noile informații privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Ulterior, acesta a fost obligat să părăsească Royal Lodge, reședința în care a locuit timp de aproximativ două decenii. Presa britanică a relatat că mutarea s-a produs la începutul lunii februarie 2026, Andrew fiind relocat pe domeniul Sandringham.

Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York, a continuat să locuiască alături de Andrew la Royal Lodge, în ciuda divorțului lor din 1996. După evacuare, situația sa locativă a rămas neclară, presa britanică relatând că analiza mai multe opțiuni privind viitoarea reședință.

Noile informații sugerează că Andrew dorește ca eventualele compensații financiare să o includă și pe Ferguson, argumentând că aceasta a fost afectată de pierderea locuinței din Windsor.

Disputa privind Royal Lodge reprezintă cel mai recent capitol al conflictului dintre Andrew și instituția monarhică.

În ultimii ani, fostul prinț a pierdut treptat funcțiile publice, patronajele și titlurile regale, în timp ce familia regală a încercat să se distanțeze de scandalurile asociate numelui său.