Sarah Ferguson, sub presiune în ancheta Epstein. Se cere audierea ei în Congresul SUA

Un parlamentar american i-a adresat o solicitare directă fostei ducese de York, Sarah Ferguson, pentru a oferi informații despre „legăturile personale și de afaceri apropiate” pe care le-ar fi avut cu Jeffrey Epstein, potrivit BBC.

Suhas Subramanyam a cerut ca Ferguson să colaboreze cu comisia congresuală din SUA care investighează activitățile defunctului infractor sexual. În scrisoare se face referire și la posibile cunoștințe pe care Ferguson le-ar avea despre implicarea fostului său soț, prințul Andrew Mountbatten-Windsor, în operațiunile lui Epstein.

Aceasta este cea mai directă presiune oficială asupra fostei ducese de la începutul scandalului Epstein. Reprezentanții lui Ferguson au fost contactați pentru comentarii, în timp ce Mountbatten-Windsor a negat orice implicare în activitățile lui Epstein și nu a răspuns cererilor BBC privind acuzațiile din documentele dezvăluite în ianuarie.

Scrisoarea, transmisă joi și cu termen de răspuns până la 9 aprilie 2026, subliniază faptul că recentele publicări ale documentelor Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA evidențiază „legăturile personale și de afaceri apropiate” ale lui Ferguson cu finanțatorul american.

„Pe măsură ce comisia urmărește să facă dreptate pentru victimele întreprinderii criminale a domnului Epstein și să asigure transparență pentru publicul american, solicit respectuos cooperarea dumneavoastră cu investigația comisiei”, scrie Subramanyam în document.

Scrisoarea menționează, printre altele, un email în care o „Sarah” îl descria pe Epstein drept „o legendă” după condamnarea lui din 2008 pentru folosirea unei minore în prostituție, adăugând: „Sunt la dispoziția ta. Doar căsătorește-mă.” De asemenea, se fac referiri la alte emailuri care sugerează că Ferguson i-ar fi cerut direct lui Epstein sprijin financiar.

„Deși v-ați divorțat oficial de fostul prinț Andrew în 1996, comisia este interesată să afle mai multe despre eventualele cunoștințe pe care le aveți privind implicarea domnului Mountbatten-Windsor în operațiunile domnului Epstein”, mai arată scrisoarea.

Potrivit documentelor, Ferguson apare ca o figură vulnerabilă, căutând sprijin financiar și emoțional, descriindu-se chiar ca „foarte traumatizată și singură”. Într-un email din 2009, ea îl numește pe Epstein „fratele pe care l-am dorit mereu”. Alte mesaje sugerează că a contactat Epstein în perioada în care acesta era în închisoare și că și-ar fi luat fiicele la prânz cu el în Miami, la câteva zile după eliberarea sa.

Deși apariția numelui lui Ferguson în dosarele Epstein nu implică automat o vinovăție, scurgerea masivă de documente sugerează că legătura dintre Sarah Ferguson și Epstein a fost mai puternică decât se credea.