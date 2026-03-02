Afacerea „Epstein-Andrew”: De la scandal sexual la breșă de securitate NATO în favoarea Chinei

Spre stupefacția publicului interesat de subiect, detalii din ce mai uluitoare ies la iveală din ancheta asupra Afacerii „Jeffrey Epstein-Prințul Andrew”. Capacul componentei sexuale a fost aruncat în aer de pe cazanul sub presiune al unei istorii mult mai grave, petrecute sub ochii mai multor servicii de contraspionaj. Cum de a fost posibil? Complicitate sau neglijență crasă?

Până acum, anchetorii britanici care l-au pus sub acuzare pe Prințul Andrew, fratele Regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, au stabilit că acesta i-a transmis lui Jeffrey Epstein o serie de informații strict secrete de o importanță majoră. A făcut-o din calitatea oficială de „Trimis special al Marii Britanii pentru comerț și investiții”.

Am arătat în ultimul editorial importanța informațiilor și documentelor livrate de Prințul Andrew miliardarului american. Într-un mod abil, specific metodologiei de recrutare și punere în dependență a agenților, Prințul Andrew a căzut victimă propriilor sale vicii și slăbiciuni de-a dreptul patologice.

Strategia folosită de Jeffrey Epstein în vederea exploatării informative a Prințului Andrew a fost una clasică, de compromitere și îndatorare, care a combinat oferirea posibilităților unui stil de viață extravagant cu constrângeri de șantaj subtil. În primul rând, compromiterea sexuală, așa numitul „Kompromat”, s-a realizat prin aranjarea unor întâlniri între Andrew și tinere recrutate de rețeaua de proxenetism construită de Epstein.

Acestea erau instruite de american să raporteze detalii ale actelor și obiceiurile sexuale ale Prințului, pentru a colecta material de șantaj. Deși Epstein folosea rar amenințări directe, simpla existență a fotografiilor și înregistrărilor din proprietățile sale asigura o anxietate și obediență constantă din partea Prințului.

O altă componentă a fost constituită de dependența financiară cu care Prințul Andrew a fost zdravăn agățat. Doar două exemple, i-a acoperit o datorie de familie printr-o plată de 15.000 de lire sterline și i-a aranjat vânzarea unei proprietăți către un miliardar kazah pentru suma de 15 milioane de lire sterline, cu 3 milioane peste prețul cerut. Tranzacția este anchetată sub suspiciunea de a fi fost o formă de plată pentru influență și informații.

Totodată, Epstein i-a pus Prințului la dispoziție avioane private, reședințe de lux și acces la o rețea mondială de influență, pe care Prințul nu și-ar fi permis-o din resurse proprii. Într-un cuvânt, i-a asigurat un stil de viață mult superior chiar și aceluia al unui membru al Familiei Regale Britanice.

Nu a fost neglijată nici componenta psihologică. Epstein i-a exploatat Prințului Andrew nevoia de relevanță. După ce cariera sa militară s-a încheiat, Andrew căuta succes în lumea afacerilor. Epstein i-a oferit acces la o rețea globală de miliardari și lideri politici, transformându-se într-un „broker de influență” indispensabil pentru ambițiile prințului. Toate, pe fondul complexelor și frustrările generate de faptul că fratele său și nu el era moștenitorul Coroanei.

Nu în cele din urmă, pe măsură ce scandalurile au început să apară, Andrew s-a simțit tot mai legat de Epstein. Mesaje din 2011 recent descoperite arată că Andrew îi scria lui Epstein că „suntem împreună în asta”, demonstrând o mentalitate de asediu care l-a făcut să ignore avertismentele serviciilor de informații.

După cum am arătat, informațiile livrate lui Jeffrey Epstein de Prințul Andrew în calitatea oficială pe care o deținea l-au pus în situația de a fi anchetat penal pentru o infracțiune de o gravitate excepțională, numită „misconduct in public office”. În cazurile grave, este pedepsită cu închisoare pe viață, iar judecătorii britanici vor avea de judecat un caz mai mult decât grav.

În sensul acesta, Crown Prosecution Service a confirmat deja că pragul de gravitate maximă a fost atins. Transmiterea documentelor „Helmand” multiplică cu siguranță greutatea specifică a dosarului, atunci când el va fi judecat. Asta, pentru că prin transmiterea acestor documente Prințul Andrew nu a lovit grav doar interesele țării sale, ci a adus serioase prejudicii la nivel internațional și chiar NATO. Să revedem ce este cu Raportul „Helmand”.

Prințul Andrew i-a livrat lui Jeffrey Epstein raportul guvernamental clasificat „Top Secret”, pregătit de echipa de reconstrucție din Helmand, una dintre provinciile Afganistanului. În plan erau detaliate zăcăminte minerale de mare valoare, inclusiv aur, uraniu, iridium, thoriu și rezerve de petrol și gaze. Anchetatorii americani au descoperit urme financiare care leagă firmele de consultanță ale lui Epstein de entități offshore paravan pentru mari companii miniere de stat chineze.

Raportul despre uraniul și iridiumul din Helmand le-ar fi oferit acestor entități offshore coordonatele exacte pentru a negocia concesiuni miniere cu mult înaintea companiilor occidentale, imediat ce a început retragerea militară a SUA din Afganistan. În consecință, China ar deține deja un monopol cvasi-total asupra pământurilor rare de acolo, iar datele furnizate de Andrew ar fi fost „aur curat” pentru strategia chineză de expansiune economică.

Așadar, de acest act de posibilă trădare ar fi beneficiat statul chinez. Am putea crede că destinatarul care a profitat de documentul transmis a fost stabilit de Jeffrey Epstein. Asta, doar dacă în tabloul activităților anchetate de „Crown Prosecution Service” nu ar apărea unele date, și ele la fel de stupefiante: legăturile avute de-a lungul timpului de Prințul Andrew cu alți cetățeni chinezi, documentați de serviciile britanice drept spioni.

În martie 2023, omul de afaceri chinez Yang Tengbo primea interdicția de a mai intra în Marea Britanie din motive de securitate națională. Decizia a fost menținută de instanță în 2024, iar argumentul principal, furnizat de MI5, a fost acela că omul de afaceri este cadru al Departamentului de Lucru al Frontului Unit (UFWD), o structură a Partidului Comunist Chinez utilizată printre altele pentru acțiuni informativ-operative de influențare externă.

Ei bine, omul de afaceri chinez, documentat de MI5 ca agent al UFDW, a fost până la expulzare partener de afaceri cu Prințul Andrew, în sucursala chineză a Organizației „Pitch@Palace”. Organizația a fost fondată în 2014 de către Prințul Andrew și se ocupa de networking și pitching pentru antreprenori. A funcționat ca o platformă prin care startup-urile puteau obține acces la mentori, investitori și lideri de business.

În fapt, se poate spune că funcționa ca o rețea de influență și obținere de informații din domeniul economic-financiar și nu numai. Reuniunile importante se desfășurau la Palatul Buckingham sau St. James's Palace. De la ele, agentul chinez Yang Tengbo era nelipsit, la fel cum nu a lipsit nici de la cea de-a 60-a aniversare a Prințului Andrew, organizată la Royal Lodge. Compania „Pitch@Palace” a fost dizolvată oficial pe 3 februarie 2026, ca urmare a declanșării anchetei împotriva Prințului Andrew.

O altă relație care face obiectul anchetării Prințului Andrew este aceea cu cetățeanul chinez Cai Qi. Chinezul este unul dintre cei mai puternici și influenți lideri din China actuală, fiind considerat „mâna dreaptă” și principalul confident al președintelui Xi Jinping. Este membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic și unul dintre cei șapte oameni care conduc efectiv China , din poziția a 5-a în ordinea protocolară.

Cai Qi deține funcția de Director al Biroului General al Partidului Comunist Chinez (PCC), fiind primul lider de acest rang care ocupă simultan ambele poziții de la epoca lui Mao Zedong încoace. În plus, este și secretar al Secretariatului Central. Mai precis, coordonează activitățile zilnice ale partidului și chestiunile de securitate națională.

Rapoartele serviciilor de informații britanice îl descriu pe Cai Qi drept „creierul” și beneficiarul final al informațiilor colectate de rețeaua care a infiltrat cercurile de putere de la Londra prin intermediari precum Yang Tengbo. Cai Qi este perceput de analiștii occidentali nu doar ca un birocrat de partid, ci ca un operator strategic de nivel înalt care gestionează operațiunile de influență externă ale Chinei prin intermediul Departamentului de Lucru al Frontului Unit.

Potrivit investigațiilor recente publicate de The Telegraph și The Guardian, Cai Qi a fost identificat drept figura centrală din spatele rețelei de influență care l-a vizat pe Prințul Andrew. S-a întâlnit cu Andrew în 2018 și 2019, pe când era șeful partidului în Beijing, sub pretextul susținerii proiectului antreprenorial al prințului, Pitch@Palace. Întâlnirile au avut loc atât la Londra, inclusiv un prânz la Palatul Buckingham, cât și la Beijing.

Ambii, atât Cai Qi cât și Yang Tengbo i-au asigurat Prințului Andrew canalul de comunicare cu Xi Jinping. Documente judiciare recente arată că Andrew folosea acest canal de comunicare pentru a-i trimite scrisori președintelui Xi Jinping, inclusiv urări de ziua de naștere. Foarte interesant, serviciile de informații britanice au semnalat din vreme problematica pusă de legăturile strânsă dintre Prințul Andrew și cei doi chinezi. Fără rezultat.

Vorbeam mai sus despre consecințele posibilului act de trădare comis de Prințul Andrew prin transmiterea documentelor „Helmand”, în sensul în care nu doar interese vitale britanice au fost afectate, ci și cele ale NATO. În decembrie 2010, Prințul Andrew i-a fi trimis lui Epstein un raport confidențial elaborat de Echipa de Reconstrucție Provincială (PRT) din Helmand.

După cum am arătat deja în editorialul de săptămâna trecută, anchetatorii americani au descoperit urme financiare care leagă firmele de consultanță ale lui Epstein de entități offshore paravan pentru mari companii miniere de stat chineze. Raportul despre uraniul și iridiumul din Helmand le-ar fi oferit acestor entități offshore coordonatele exacte pentru a negocia concesiuni miniere cu mult înaintea companiilor occidentale.

Iar asta s-a întâmplat imediat ce a început retragerea militară a SUA din Afganistan. În consecință, China ar deține deja un monopol cvasi-total asupra pământurilor rare de acolo, iar datele furnizate de Andrew au fost „aur curat” pentru strategia chineză de expansiune economică.

Documentul detalia „oportunități comerciale de mare valoare” în regiune, incluzând zăcăminte de aur, uraniu, litiu și gaze naturale. Deoarece „Provincial Reconstruction Team” erau unități civil-militare cheie ale misiunii „International Security Assistance Force” conduse de NATO, utilizarea acestor informații în scopuri private contravine eticii misiunii de stabilizare. Aliații NATO au cerut deja clarificări Londrei cu privire la modul în care datele colectate de trupele ISAF au fost folosite în combinații de investiții private care au avantajat mai mult sau mai puțin Beijingul.

NATO și aliații săi, în special Marea Britanie, au investit resurse masive și au suferit pierderi umane majore în Helmand pentru a stabiliza provincia. Faptul că un înalt oficial a tratat datele colectate în timpul misiunii ca pe o listă de cumpărături subminează legitimitatea NATO. Sugerează că un efort militar consistent, cu mari costuri majore socotite în vieți umane, a putut fi exploatat la tarabă.

Tema concurenței economice și militare dintre statele membre NATO, inclusiv SUA, pe de o parte, și China, plus statele grupate sub umbrela ei, pe de altă parte, și cum ar putea ea fi influențată de posibilul act de trădare comis de Prințul Andrew, este una care se evidențiază de la sine.