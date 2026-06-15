Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că administrația locală lucrează la mai multe regulamente menite să aducă mai multă ordine și predictibilitate în oraș, printre acestea aflându-se și un nou regulament pentru terasele amplasate pe domeniul public.

Anunțul a fost făcut pe Facebook, unde edilul a explicat că proiectul se află în dezbatere publică și că autoritățile așteaptă propuneri și observații înainte de adoptarea sa în Consiliul General al Municipiului București.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, una dintre problemele actuale ale Capitalei este lipsa unor reguli clare și aplicate consecvent în ceea ce privește utilizarea spațiului public.

Acesta a susținut că, în paralel, mediul de afaceri este afectat de proceduri administrative greoaie și de lipsa predictibilității în procesul de autorizare a teraselor.

Edilul a recunoscut că procesul de autorizare a teraselor durează uneori prea mult, inclusiv din cauza administrației locale, și că acest lucru poate genera percepția unor decizii arbitrare.

Potrivit acestuia, noul regulament urmărește să stabilească norme clare, care să fie aplicate uniform tuturor operatorilor economici. Scopul este reducerea situațiilor în care fiecare actor își desfășoară activitatea după reguli diferite și creșterea gradului de conformare voluntară.

Ciprian Ciucu a precizat că regulamentul nu a fost elaborat exclusiv la nivel administrativ, ci după o serie de consultări cu proprietarii de terase și reprezentanții mediului de afaceri.

„Nu este un regulament făcut în debara. Până acum am avut o serie de consultări cu proprietarii de terase, am ascultat puncte de vedere și am încercat să găsim cele mai bune soluții”, a afirmat acesta.

Primarul a adăugat că modelul propus a fost analizat în raport cu practicile existente în alte orașe europene, menționând că imaginile publicate alături de mesaj provin din Madrid și Bruxelles.

În mesajul său, edilul a susținut că dezvoltarea urbană și activitatea economică au nevoie de un cadru predictibil pentru a funcționa eficient.

El consideră că ordinea și respectarea regulilor reprezintă condiții necesare pentru modernizarea Capitalei și pentru o utilizare echilibrată a spațiului public.

Proiectul de regulament privind terasele de pe domeniul public este în prezent în dezbatere publică, urmând ca forma finală să fie analizată și supusă votului în Consiliul General al Municipiului București.