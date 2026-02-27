Moartea lui Jeffrey Epstein, postată cu 38 de minute înaintea anunțului oficial. Caz misterios inclusiv pentru FBI

Un utilizator anonim a anunțat moartea lui Jeffrey Epstein pe forumul 4chan cu aproape 40 de minute înainte ca presa să confirme decesul. FBI a investigat ani de zile fără a identifica sursa informației, relatează express.co.uk.

Pe 10 august 2019, la ora 8:16 dimineața, un utilizator anonim de pe forumul 4chan a scris: „Epstein a murit acum o oră, spânzurat. Faceți o captură de ecran”. Această postare a apărut cu 38 de minute înainte ca ABC News să confirme oficial decesul lui Jeffrey Epstein, care se afla închis la Metropolitan Correctional Center în așteptarea procesului pentru trafic sexual.

Autorul postărilor a oferit detalii medicale, susținând că Epstein ar fi fost intubat, perfuzat cu fluide și transportat la o cameră de urgență din sudul Manhattanului.

Într-o postare ulterior ștearsă, acesta a speculat că trupul lui Epstein ar fi putut fi schimbat: „Băieți, tremur în acest moment, dar cred că l-au înlocuit”. În total, utilizatorul a făcut patru postări pe forumul anonim.

Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent documente care arată că FBI a încercat să identifice autorul scurgerii de informații. La patru zile după postarea inițială, autoritățile au emis citații pentru platforma 4chan pentru a obține adresa IP a utilizatorului. De asemenea, citații au fost emise către furnizorii de internet AT&T și T-Mobile. AT&T a răspuns că nu păstrează înregistrări care să lege dispozitive specifice de adrese IP dinamice, iar răspunsul T-Mobile nu a fost inclus în dosare.

Procurorii federali din Manhattan au confirmat că, în ciuda acestor investigații, identitatea autorului nu a putut fi stabilită. „Autorul a utilizat o adresă IP dinamică și, prin urmare, înregistrările obținute nu au dezvăluit identitatea acestuia”, se arată într-o scrisoare oficială.

Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa pe 10 august 2019. Moartea sa a fost clasificată drept sinucidere prin spânzurare.

Evenimentele legate de scurgerea rapidă a informației pe internet și investigațiile FBI au generat un interes public deosebit, însă autoritatea federală nu a reușit să clarifice sursa postărilor.