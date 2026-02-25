Noi descoperiri în scandalul Jeffrey Epstein

Detalii despre un spațiu de depozitare închiriat în numele lui Jeffrey Epstein, care ar fi conținut echipamente informatice, casete video, fotografii și alte materiale considerate de potențial interes pentru anchetatori, au fost aduse în atenția publică de o investigație publicată de The Telegraph .

Informațiile provin dintr-un inventar obținut de publicația britanică și din corespondență electronică asociată cazului.

Potrivit documentelor analizate, un locker de depozitare din Palm Beach, Florida, ar fi fost utilizat pentru păstrarea unor obiecte scoase din reședința lui Jeffrey Epstein înaintea unei percheziții desfășurate de poliție în 2005.

Inventarul ar indica prezența a trei computere, 29 de agende de contacte și o listă de trei pagini cu nume de maseuze din Florida.

În același spațiu ar fi fost stocate fotografii nud, reviste pornografice, casete VHS și DVD-uri. Documentul menționează inclusiv o casetă video de 8 mm, descrisă ca având adnotări referitoare la imagini, exerciții, duș și lenjerie.

De asemenea, inventarul enumeră calendare, scrisori, felicitări și rezultate de laborator.

Publicația precizează că, deși Biroul Federal de Investigații (FBI) ar fi recuperat ulterior copii ale unor hard diskuri, nu este clar dacă toate materialele depozitate în locker au fost găsite de autorități.

Investigația sugerează că anumite articole ar fi fost scoase din locuința lui Epstein înaintea descinderii poliției. Fostul șef al poliției din Palm Beach, Michael Reiter, declara ulterior că „locul fusese curățat”.

În acea perioadă, anchetatorii au remarcat lipsa unor echipamente informatice, inclusiv a unor componente asociate sistemelor de supraveghere video.

Această situație a alimentat speculații privind existența unor camere ascunse. De-a lungul anilor, mai multe persoane care s-au declarat victime au afirmat că ar fi bănuit prezența unor sisteme de înregistrare discretă în proprietățile lui Epstein.

Inventarul publicat de The Telegraph include fragmente dintr-un e-mail atribuit investigatorului William Riley, trimis către avocatul Roy Black în octombrie 2005. Mesajul face referire la ridicarea unor „obiecte de potențială valoare probatorie” din reședința lui Epstein.

Lista detaliată din e-mail menționează, printre altele:

trei computere (Dell și HP);

directoare telefonice legate;

fotografii alb-negru și color cu femei nud sau parțial nud;

reviste și casete VHS;

obiecte vestimentare și accesorii;

carduri de identificare;

numerar în valoare de 2.256 de dolari.

Într-un alt mesaj electronic din 2009, Riley scria că avocații reclamanților într-un proces civil ar căuta „computerele și documentele” ridicate anterior. Investigatorul preciza: „Le am încuiate în depozit și aș dori să știu ce să fac cu ele.”

Același e-mail menționează clonarea hard diskurilor de către un specialist IT criminalist.

Separat de informațiile despre lockerul din Florida, poliția franceză a publicat imagini neprezentate anterior din apartamentul lui Epstein din Paris.

Fotografiile ar arăta, potrivit relatărilor de presă, o cameră slab luminată, cu masă de masaj și tablouri reprezentând femei nud.

Cel puțin trei femei au afirmat în declarații publice că ar fi fost abuzate de Epstein pe teritoriul Franței. Autoritățile franceze au indicat că investigațiile continuă.

Documentele citate de The Telegraph includ și e-mailuri din 2014 care fac referire la eliminarea unor servere și distrugerea hard diskurilor. Într-un mesaj atribuit lui Richard Kahn, contabil al lui Epstein, se menționează: „Am scos cele patru servere IBM vechi (…) Am șters două routere și un switch. Toate hard diskurile au avut găuri forate în ele.”

Autorul mesajului mai preciza că urma să contacteze firme specializate pentru distrugerea benzilor de backup.

Într-un memorandum intern, FBI afirmă că nu ar fi identificat dovezi care să confirme existența unor înregistrări video compromițătoare. Documentul notează:

„Suntem conștienți de teoriile vehiculate în presă și online potrivit cărora Epstein ar fi înregistrat video abuzurile victimelor sale (…) Nu am găsit dovezi care să susțină această teorie.”

Memorandumul adaugă că materialele video ridicate din reședința din Palm Beach nu ar fi prezentat abuzuri și nu ar fi oferit indicii privind participarea altor persoane, în afara lui Epstein și Ghislaine Maxwell.

Jeffrey Epstein a fost arestat în 2019 și a murit ulterior în detenție. Cazul a generat anchete penale și civile extinse, precum și procese mediatizate, inclusiv cel al lui Ghislaine Maxwell.

Informațiile recente publicate de The Telegraph readuc în discuție modul în care ar fi fost gestionate probele și materialele potențial relevante pentru investigații.