Ce obiecte au fost găsite în aeronava lui Jeffrey Epstein

Aeronava asociată cu numele controversatului finanțator american Jeffrey Epstein, supranumită „Lolita Express”, continuă să stârnească interes chiar și după ani de la confiscarea și abandonarea sa. Interiorul avionului, utilizat de-a lungul timpului pentru transportul unor invitați influenți, a devenit subiectul unor dezvăluiri privind obiectele rămase la bord, informează Express.

Potrivit informațiilor apărute în presă, în cabină au fost identificate bunuri personale și diverse accesorii care sugerează atmosfera în care se desfășurau zborurile. De la piese de mobilier și elemente de confort specifice unui jet privat de lux, până la obiecte aparent banale, fiecare detaliu contribuie la conturarea unei imagini despre modul în care era folosită aeronava.

Așadar, noi fotografii surprinse la bordul avionului privat cunoscut sub numele de „Lolita Express”, asociat cu Jeffrey Epstein, scot la iveală obiecte ciudate rămase în interiorul aeronavei, astăzi abandonate.

Aeronava, care în trecut transporta nume sonore, printre care și fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, se degradează acum într-un depozit de avioane din statul american Georgia. Imaginile publicate recent arată avionul lăsat pe o pistă exterioară, expus intemperiilor, cu fuselajul afectat de rugină și uzură accentuată.

The rotting skeleton of Jeffrey Epstein's 'Lolita Express' plane still holds dark clues about perv's abuses https://t.co/NiYKTDr6WE pic.twitter.com/ZR03mRQgVH — New York Post (@nypost) February 22, 2026

Cadrele evidențiază contrastul puternic dintre prezentul sumbru al aeronavei și perioada în care aceasta era utilizată pentru transportul unor pasageri de rang înalt. În locul luxului de altădată, avionul reflectă acum urmele trecerii timpului și ale abandonului.

Se crede că fostul președinte american Bill Clinton, care neagă că ar fi avut cunoștință de activitățile criminale ale lui Jeffrey Epstein, a călătorit de cel puțin 17 ori cu avionul acestuia în perioada 2002-2003. Aceste călătorii au ridicat întrebări despre legăturile dintre cei doi și despre ceea ce era cunoscut sau nu despre faptele lui Epstein la momentul respectiv.

La bord, vizitatorii sunt întâmpinați de o toaletă plasată aproape imediat ce pășesc în aeronavă, iar obiectele personale lăsate în urmă par să spună povestea unui stil de viață decadent. Prosoapele de hârtie monogramate cu numele avionului și inițialele lui Epstein, sticla de pudră pentru bebeluși ascunsă sub chiuveta băii principale sau alte obiecte răzlețe creează o atmosferă ciudată, aproape sinistră.

Dormitorul avionului păstrează o amintire a vremurilor trecute: patul, pe jumătate făcut, este acum presărat cu insecte moarte, iar în sertarul noptierei se află un telefon prin satelit și o pereche de ochelari, care, probabil, au fost uitați de Epstein.

În apropierea cabinei piloților se găsește o zonă generoasă, căptușită cu oglinzi pe pereți, care adaugă un aer straniu și intim, sugerând că spațiul a fost folosit pentru activități private.

Această combinație de obiecte lăsate la vedere, mobilier neîngrijit și amprente ale vieții cotidiene contrastează puternic cu faima și averea celui care a fost considerat unul dintre cei mai controversați infractori sexuali ai vremurilor recente, oferind o privire unică asupra unui univers marcat de opulență și controverse.

Cabina avionului prezinta un miros puternic de mucegai, iar urmele infestării cu insecte sunt vizibile în întreaga aeronavă. Pereții și suprafețele interioare se exfoliază, iar materialele se destramă, oferind un aspect degradat și neîngrijit, care contrastează puternic cu luxul asociat cu proprietarul său.

A trecut aproape un deceniu de când Boeing-ul 727-10, purtând numărul de înmatriculare N908JE, nu a mai decolat. Avionul a fost intens folosit de Jeffrey Epstein, transportând frecvent diverse persoane importante și fete între reședințele sale exclusiviste din New York City, Palm Beach și Insulele Virgine Americane.

Sursele indică faptul că aeronava aduna până la 600 de ore de zbor anual, în principal pentru deplasările personale ale lui Epstein. Deși, oficial, avionul era înregistrat pentru uz comercial, documentele federale și rechizitoriile arată că în interior au avut loc acte sexuale de grup implicând minore.

Personalul angajat era, conform acestor surse, însărcinat să se asigure că victimele erau disponibile la sosirea lui Epstein, pregătind astfel întâlnirile cu caracter ilegal și abuziv. Astfel, ceea ce odinioară era un simbol al luxului aeronautic s-a transformat într-un spațiu degradat, încărcat cu amintiri întunecate ale abuzurilor care au avut loc la bord.