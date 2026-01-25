Silueta misterioasă a unui avion american reaprinde misterele Zonei 51 și programul NGAD

Zona 51, cunoscută pentru proiectele sale top-secret și testele experimentale ale avioanelor, a fost în centrul multor teorii despre tehnologie militară avansată. Experții subliniază că forma triunghiulară și comportamentul de zbor al aeronavei se potrivesc cu prototipuri clasificate dezvoltate pentru următoarea generație de avioane de vânătoare NGAD, potrivit celor relatate de pravda.ru.

Imagini recente în infraroșu par să dezvăluie o aeronavă triunghiulară necunoscută zburând deasupra Zonei 51 și a Poligonului de Testare și Antrenament din Nevada, sugerând posibile legături cu programele avansate ale Forțelor Aeriene americane.

Materialele video, publicate pe 14 ianuarie de Anders Ottesson, cercetător și operator al canalului YouTube Uncanny Expeditions, arată obiectul zburător cu o formă distinctivă, care nu seamănă cu niciun aparat existent cunoscut publicului.

Specialiștii speculează că acesta ar putea fi asociat cu dezvoltarea unui avion de vânătoare de generație nouă, posibil parte din programul NGAD (Next Generation Air Dominance) al SUA.

Estimările făcute pe baza comparațiilor cu alte obiecte sugerează că ar avea o lungime de aproximativ 19,5 metri și o anvergură a aripilor de circa 15 metri. Alte detalii, precum tipul de propulsie, existența unei cabine de pilotaj sau performanțele în zbor, rămân necunoscute din cauza limitărilor imaginilor disponibile.

Apariția aeronavei cu design neobișnuit în apropierea faimoasei Zone 51 a reaprins interesul pentru programele secrete ale Statelor Unite dedicate avioanelor de luptă de generația a șasea. Silueta futuristă observată trimite inevitabil la proiectele aflate de ani buni în dezvoltare în cadrul industriei militare americane, despre care au fost făcute publice doar informații fragmentare.

De-a lungul timpului, au circulat mai multe imagini ce ilustrau posibile forme ale viitoarelor avioane de vânătoare. Acestea au o aerodinamică atipică, precum configurații de tip „aripă zburătoare”, cu suprafețe plane înclinate sau triunghiulare, optimizate pentru a diminua depistarea lor de către radare.

Designul acestor concepte pune accent pe caracteristici avansate pentru armament și tehnologii menite să ofere un avantaj în lupta aeriană. Aeronava surprinsă în zona Groom Lake face parte dintr-o similitudine de evidente, alimentând ipoteza că ar putea fi vorba despre un aparat experimental aflat în testare.

Specialiștii cred că aeronava aparține programului NGAD, inițiativă lansată de Forțele Aeriene ale SUA pentru dezvoltarea unui avion de luptă cu capabilități net superioare celor actuale.

În toamna anului 2020, Pentagonul a confirmat oficial că un avion de luptă NGAD a efectuat deja teste de zbor, însă fără a oferi detalii privind scopul, parametrii sau rezultatele acestora. De asemenea, informațiile despre configurația, performanțele sau rolul exact al aparatului au rămas clasificate.

Având în vedere rolul istoric al bazei Groom Lake ca poligon de testare pentru proiecte extrem de sensibile, nu este exclus ca aici să se desfășoare sau să se fi desfășurat evaluările unei aeronave demonstrative cu o tehnologie avansată. Totuși, această ipoteză rămâne la nivel de speculație, nefiind confirmată oficial.

Deși nu a fost publicată niciodată o listă completă despre aceste aparate, Forțele Aeriene americane au schițat în repetate rânduri direcțiile generale ale viitorului avion NGAD. Aparatul ar urma să aibă dimensiuni și masă comparabile cu cele ale avioanelor de luptă moderne, dar cu un nivel mult mai ridicat de invizibilitate pentru diverse tipuri de senzori.

În același timp, se așteaptă performanțe de zbor excepționale, existând inclusiv discuții despre posibilitatea dezvoltării unei platforme capabile să atingă viteze hipersonice și să opereze la altitudini extrem de mari, la limita spațiului apropiat.

Conceptul NGAD include atât variante pilotate, cât și opțional fără pilot, în funcție de gradul de maturitate al tehnologiilor implicate, iar inteligența artificială va juca un rol central. În cazul versiunilor cu pilot, aceste sisteme ar reduce semnificativ sarcina de lucru și ar sprijini procesul decizional, în timp ce platformele autonome s-ar baza aproape exclusiv pe control automat.

Un alt element important îl reprezintă senzorii de supraveghere și detecție, cu accent pe sisteme pasive, menite să nu compromită caracteristicile de invizibilitate ale aeronavei. Pe termen mai lung, este luată în calcul și integrarea unor sisteme laser, montate intern sau extern, capabile să ofere noi opțiuni tactice pe câmpul de luptă.

Cunoscută oficial sub denumirea de Area 51, Zona 51 reprezintă una dintre cele mai bine păzite instalații militare ale Statelor Unite. Baza este amplasată în apropierea lacului Groom Lake, pe teritoriul comitatului Nye, în statul Nevada, într-o regiune izolată a deșertului american.

Situată la aproximativ 133 de kilometri nord-vest de Las Vegas, Area 51 funcționează ca o extensie a bazei aeriene Edwards Air Force Base. Aici sunt dezvoltate și experimentate prototipuri de aeronave, sisteme de armament și diverse platforme aeriene, activități care au alimentat, de-a lungul timpului, numeroase speculații și teorii conspiraționiste.

Printre cele mai populare se numără cele legate de aparițiile de obiecte zburătoare neidentificate. Deși zona este frecvent asociată cu OZN-uri, nu există dovezi clare care să confirme originea extraterestră a acestora sau faptul că ar reprezenta altceva decât teste ale unor tehnologii militare secrete dezvoltate de armata americană.

Informațiile certe despre activitatea desfășurată în Zona 51 sunt puține, însă se știe că, începând cu anul 1954, aici au fost testate unele dintre cele mai avansate tehnologii militare ale Statelor Unite.

De-a lungul timpului, au ieșit la iveală date care confirmă faptul că baza a jucat un rol-cheie în dezvoltarea și perfecționarea unor aeronave celebre, precum avionul-spion Lockheed U-2, utilizat inclusiv pentru descoperirea rachetelor nucleare sovietice amplasate în Cuba, dar și legendarul SR-71 Blackbird.

Tot aici au fost testate, în condiții de maximă secretizare, aeronave greu detectabile de radar, cum este Lockheed F-117 Nighthawk, inclusiv prototipul său inițial Have Blue. Lista proiectelor secrete continuă cu avionul experimental Northrop Tacit Blue și modelul de test Boeing Bird of Prey.