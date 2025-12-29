China, nouă demonstrație de forță lângă Taiwan. Exerciții militare cu mesaj clar pentru SUA și Japonia

China a lansat o nouă serie de manevre militare în apropierea Taiwanului, într-un context marcat de tensiuni crescute cu Statele Unite și Japonia. Autoritățile chineze prezintă acțiunea drept un semnal dur pentru cei pe care îi acuză de ingerințe, în timp ce Taipeiul vorbește despre o amenințare directă la adresa păcii, potrivit relatărilor agenției AP.

Armata Chinei a mobilizat luni trupe aeriene, navale și unități de rachete pentru exerciții comune desfășurate în jurul Taiwanului, descriind operațiunea drept un „avertisment sever” la adresa forțelor separatiste și a „interferențelor externe”. Taiwanul a reacționat imediat, anunțând că își ridică nivelul de alertă și numind China „cel mai mare distrugător al păcii”.

Exercițiile vin după criticile Beijingului privind vânzările de armament american către teritoriu și după declarația premierului japonez, Sanae Takaichi, conform căreia armata niponă ar putea interveni dacă China ar acționa împotriva Taiwanului, insulă autonomă pe care Beijingul insistă că trebuie să o controleze. Deși momentul este legat de aceste tensiuni, armata chineză nu a menționat explicit SUA și Japonia în comunicatul de luni.

Ministerul Apărării din Taiwan a transmis pe X că sunt desfășurate exerciții de reacție rapidă, iar forțele rămân în stare de alertă maximă pentru protejarea insulei. Într-o declarație separată, autoritățile au precizat că au fost mobilizate trupe adecvate și sunt realizate exerciții de pregătire pentru luptă.

„Exerciţiile militare ţintite ale Partidului Comunist Chinez confirmă şi mai mult natura sa de agresor şi cel mai mare distrugător al păcii”, a declarat ministerul.

Colonelul Shi Yi, purtătorul de cuvânt al Comandamentului teatrului de operațiuni estic al Armatei Populare de Eliberare, a indicat că manevrele au loc în strâmtoarea Taiwan, dar și în zonele nordice, sud-vestice, sud-estice și estice ale insulei. El a precizat că accentul este pus pe patrule aeriene și maritime de pregătire pentru luptă, pe „capturarea comună a superiorităţii globale” și pe blocarea unor porturi importante. Totodată, este primul exercițiu major în care comandamentul menționează public obiectivul de „descurajare multidimensională în afara lanţului insular”.

„Este un avertisment sever împotriva forţelor separatiste care militează pentru „independenţa Taiwanului” şi a forţelor externe de interferenţă, şi este o acţiune legitimă şi necesară pentru a proteja suveranitatea şi unitatea naţională a Chinei”, a declarat Shi.

China și Taiwan au rămas pe căi separate din 1949, după războiul civil care a adus Partidul Comunist la conducerea Chinei continentale, în timp ce naționaliștii s-au refugiat pe insulă. De atunci, Taiwanul este administrat separat, chiar dacă Beijingul îl revendică drept teritoriu propriu.

Comandamentul a anunțat că luni au fost folosite avioane de vânătoare, bombardiere și drone, coordonate cu lansări de rachete cu rază lungă, pentru exerciții în zona centrală a strâmtorii, având ca obiectiv lovirea unor ținte mobile la sol. Operațiunile au rolul de a testa capacitatea de a executa lovituri de precizie asupra unor puncte strategice.

Totodată, a informat că marți, între orele 8:00 și 18:00, sunt planificate exerciții majore, inclusiv trageri cu muniție reală, care vor acoperi cinci zone din jurul insulei.

Comandamentul a publicat și materiale vizuale tematice, cu mesaje provocatoare. Un poster reprezenta două scuturi lângă Marele Zid, trei avioane militare și două nave, iar textul transmis online făcea trimitere la „Scutul dreptăţii, spulberarea iluziei”, subliniind că eventualii „intruşi” sau separatiști vor fi eliminați.

Săptămâna trecută, Beijingul a impus sancțiuni împotriva a 20 de companii americane din industria apărării și a zece directori, la scurt timp după ce Washingtonul a anunțat un nou pachet de armament pentru Taiwan, evaluat la peste 10 miliarde de dolari — cel mai mare de până acum, dacă va primi aprobarea Congresului.

Legea americană obligă de zeci de ani Washingtonul să ajute Taipeiul să se apere, ceea ce a devenit un punct sensibil în relația cu China. Statele Unite au avut relații diplomatice oficiale cu Taiwanul până în 1979, anul în care administrația Jimmy Carter a recunoscut Beijingul.

Exercițiile de luni au amplificat tensiunile. Karen Kuo, purtătorul de cuvânt al biroului prezidențial, a spus că operațiunea destabilizează Strâmtoarea Taiwan și regiunea Indo-Pacific și contravine regulilor internaționale.

„Ţara noastră condamnă cu fermitate autorităţile chineze pentru că ignoră normele internaţionale şi folosesc intimidarea militară pentru a ameninţa ţările vecine”, a spus ea.

China trimite frecvent avioane și nave militare în apropierea insulei, iar în ultimii ani a extins ritmul și amploarea exercițiilor. În octombrie, guvernul taiwanez a anunțat accelerarea proiectului de apărare aeriană „Taiwan Shield” sau „T-Dome”, menit să răspundă presiunilor militare ale Chinei.

Tensiunile militare au urmat după vizita primarului Taipeiului, Chiang Wan-an, la Shanghai, unde acesta a transmis că își dorește ca strâmtoarea să fie asociată cu stabilitatea și prosperitatea, nu cu „valuri înspumate şi vânturi urlătoare”.