Coreea de Nord își reafirmă strategia de descurajare prin teste cu rachete de croazieră și mesaje directe ale lui Kim Jong Un

Coreea de Nord a efectuat două teste cu rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, sub supravegherea lui Kim Jong Un. Exercițiul are loc pe fondul tensiunilor cu SUA, Coreea de Sud și al cooperării militare cu Rusia.

Coreea de Nord a efectuat duminică două teste de lansare în mare ale unor rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, a anunțat luni presa de stat de la Phenian, citată de agenția AFP. Exercițiul marchează prima activitate militară de acest tip raportată oficial după începutul lunii noiembrie.

Potrivit agenției oficiale KCNA, cele două proiectile au fost lansate deasupra Mării Galbene. Testele au avut ca obiectiv evaluarea capacității operaționale a subunităților de rachete cu rază lungă de acțiune și a nivelului de pregătire pentru un eventual conflict.

Autoritățile nord-coreene au prezentat exercițiul drept unul defensiv, dar desfășurarea sa într-un context regional tensionat a atras atenția comunității internaționale.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la exercițiul militar și a transmis un mesaj ferm privind direcția strategică a statului. Potrivit KCNA, acesta a declarat că guvernul și partidul de la putere „vor consacra, ca întotdeauna, toate eforturile lor dezvoltării nelimitate și susținute a forței de luptă nucleare a statului”.

Declarația se înscrie într-o linie constantă de discurs adoptată de Phenian în ultimii ani. Regimul nord-coreean insistă asupra consolidării arsenalului său nuclear, pe care îl consideră esențial pentru securitatea națională.

Prezența lui Kim Jong Un la testare subliniază importanța simbolică și politică a exercițiului, dincolo de componenta strict militară.

KCNA a publicat imagini cu rachetele în timpul lansării și în momentul lovirii țintelor. Potrivit agenției, proiectilele au zburat mai mult de două ore înainte de a-și atinge obiectivele.

Acest detaliu sugerează o rază de acțiune considerabilă și o capacitate îmbunătățită de navigație și precizie. Rachetele de croazieră sunt considerate mai greu de detectat decât rachetele balistice, datorită traiectoriei lor joase și capacității de a evita sistemele radar.

Testele vin în contextul eforturilor constante ale Phenianului de a-și diversifica și moderniza arsenalul militar.

Statul Major Interarme al Coreei de Sud a confirmat că lansările au avut loc duminică, la ora locală 08:00, din regiunea Sunan, situată în apropierea capitalei nord-coreene Phenian. Informația a fost transmisă presei internaționale și preluată de AFP.

Autoritățile de la Seul monitorizează permanent activitățile militare ale Coreei de Nord și colaborează strâns cu aliații americani pentru evaluarea riscurilor regionale.

Confirmarea sud-coreeană întărește credibilitatea informațiilor furnizate de presa de stat nord-coreeană, chiar dacă acestea sunt, de regulă, prezentate într-o cheie propagandistică.

Analiștii regionali consideră că testele cu rachete sunt un răspuns direct la recentele evoluții militare din zonă. Ultimul test similar a avut loc la 6 noiembrie, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump și-a exprimat interesul pentru o eventuală întâlnire cu Kim Jong Un.

Phenianul nu a oferit niciun răspuns oficial la această deschidere diplomatică. În schimb, tensiunile au fost alimentate de aprobarea, de către Washington, a proiectului Coreei de Sud de a construi un submarin cu propulsie nucleară.

Potrivit analiștilor, acest proiect a fost perceput de Coreea de Nord ca o amenințare directă la adresa echilibrului strategic regional.

Săptămâna trecută, Ministerul Apărării din Coreea de Nord a criticat acostarea submarinului de atac cu propulsie nucleară USS Greenville, aparținând marinei americane, într-un port sud-coreean. Informația a fost relatată de presa de stat de la Phenian.

Regimul nord-coreean consideră astfel de desfășurări militare drept provocări directe și justifică, pe acest fond, intensificarea testelor de armament.

Yang Moo-jin, fost președinte al Universității de Studii Nord-Coreene din Seul, a declarat pentru AFP că exercițiul are rolul de a contracara aceste manevre și de a transmite un mesaj clar către Washington și Seul.

Yang Moo-jin a precizat că rachetele de croazieră de tip „săgeată” au o rază de acțiune de aproximativ 2.000 de kilometri. Potrivit acestuia, ele sunt capabile să lovească nu doar întreaga peninsulă coreeană, ci și bazele din spatele forțelor americane staționate în Japonia.

Această capacitate extinsă schimbă datele de securitate regională și complică planurile de apărare ale aliaților Statelor Unite.

Rachetele de croazieră sunt considerate un element cheie în strategia nord-coreeană de descurajare, completând arsenalul balistic deja existent.

Testele recente vin pe fondul unei intensificări vizibile a activităților militare nord-coreene. Vineri, Kim Jong Un a vizitat mai multe fabrici de muniții și a ordonat creșterea producției de rachete în 2026.

Potrivit KCNA, liderul nord-coreean a invocat „nevoile previzionate” ale armatei. Declarația sugerează o planificare pe termen mediu și o anticipare a unor confruntări sau presiuni externe sporite.

Analiștii consideră că Phenianul urmărește atât îmbunătățirea capacităților proprii, cât și testarea armamentului înaintea unor posibile exporturi.

Potrivit experților, Coreea de Nord a furnizat Rusiei obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune. De asemenea, Phenianul a trimis trupe în sprijinul efortului militar rus din Ucraina.

În schimb, Rusia oferă Coreei de Nord sprijin financiar, tehnologii militare, precum și ajutor alimentar și energetic. Această cooperare a atras critici severe din partea comunității internaționale.

Legătura tot mai strânsă dintre cele două state ridică semne de întrebare privind stabilitatea regimului de sancțiuni impuse Phenianului.

Sancțiunile impuse de Națiunile Unite interzic Coreei de Nord să dețină rachete balistice. Acestea sunt arme care parcurg cea mai mare parte a traiectoriei în afara atmosferei terestre.

Cu toate acestea, rachetele de croazieră nu intră explicit sub incidența acelorași restricții. Experții estimează că Phenianul deține deja zeci de ogive nucleare.

Regimul nord-coreean afirmă constant că arsenalul său nuclear reprezintă o măsură de descurajare necesară în fața a ceea ce consideră a fi o amenințare militară din partea Statelor Unite și a aliaților acestora.