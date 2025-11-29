Daily NK, citat de mai multe publicații internaționale, susține că regimul de la Phenian ar fi ordonat soldaților săi trimiși să lupte alături de forțele ruse în Ucraina să se sinucidă cu grenade dacă există riscul de capturare.

Conform relatărilor, astfel de decizii sunt prezentate ca acte de „eroism” și devotament absolut față de conducerea politică a regimului.

Impactul acestor informații este major: dincolo de implicațiile militare, ele oferă o imagine a intensificării propagandei ideologice și a sacrificiului cerut de regimului Kim Jong Un — un discurs care transformă moartea în „dovadă de loialitate”.

Potrivit raportului Daily NK, armata nord-coreeană organizează clase politice de cel puțin două ori pe săptămână pentru soldații dislocați în Ucraina. În timpul acestor sesiuni, propaganda glorifică soldații care „s-au aruncat în aer” pentru a nu fi prizonieri.

Mesajele care circulă includ lozinci precum „Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic” și „Să învățăm de la războinicii care s‑au aruncat în aer”.

În aceste lecții — spun sursele — se afirmă chiar că forțele nord-coreene au realizat un „record de distincție nemaiîntâlnit nici măcar de ruși”.

Conform aceluiași raport, regimul încearcă să construiască o narațiune de sacrificiu suprem — un cult al loialității, care ar justifica moartea soldaților ca pe o datorie patriotică și ideologică.

Relatările din media ucraineană și sursele din teren susțin că există cazuri confirmate de soldați nord‑coreeni care s-au detonat pentru a nu fi capturați.

Un raport al forțelor speciale ucrainene, datat începutul lui 2025, descrie un incident în care un soldat nord‑coreean a încercat să-i atragă pe militarii ucraineni spre poziția sa cu scopul de a se sinucide cu o grenadă și, totodată, de a ucide cât mai mulți — dar a detonat singur grenadele.

Pe de altă parte, un analist citat de presa internațională subliniază că această tactică reflectă „o lipsă totală de respect pentru viața propriilor soldați” și transformă lupta într-o misiune de sacrificiu, nu de apărare.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina la scară largă, regimul de la Phenian pare să fi consolidat cooperarea cu Moscova, trimițând trupe și armament pe front.

Conform unor estimări occidentale citate de presa ucraineană și internațională, la sfârșitul lui 2024 ar fi fost dislocați între 11.000–12.000 de soldați nord‑coreeni.

Alte surse ucrainene și occidentale ridică această cifră la 20.000–30.000 de militari.

Potrivit relatărilor din presa de specialitate, unitățile nord‑coreene ar fi fost implicate în primele linii la ofensiva din regiunea Kursk — tezaurizată de Moscova — și, în unele cazuri, trimise în misiuni de asalt cu pierderi semnificative.

În documente recuperate de forțele ucrainene s-au găsit note care ar instrui soldații să se sinucidă, nu să se predea.

Analiști din Coreea de Sud consideră că aceste ordine reflectă nu doar brutalitatea războiului, ci și natura ideologică extremă a regimului de la Phenian, care nu tolerează prizonieratul și definește supunerea ca trădare.

De asemenea, pentru Occident, implicarea militară a regimului nord‑coreean în Ucraina reprezintă un semnal de alarmă privind extinderea conflagrației — atât ca număr de combatanți cât și ca mijloace de război, inclusiv forță de infanterie disciplinată trimisă la asalt.