Ambii prizonieri nord-coreeni, capturați în Ucraina, cer transferul în Coreea de Sud

Doi prizonieri de război nord-coreeni, capturați de forțe speciale ucrainene și parașutiști în regiunea Kursk, și-au exprimat dorința de a fi transferați în Coreea de Sud, potrivit unui raport al agenției AFP, citat de NK News.

Această solicitare vine după ce unul dintre soldați ceruse deja anterior să se stabilească în Sud, marcând prima confirmare că ambii prizonieri doresc relocarea.

La începutul anului 2025, soldați ai Grupului Tactic nr. 84 din Forțele de Operațiuni Speciale din Ucraina, în colaborare cu unități ale Forțelor Aeropurtate, au capturat doi soldați nord-coreeni care luptau de partea Rusiei în regiunea Kursk.

Prizonierii fac parte din Reconnaissance General Bureau, subordonat Statului Major al armatei nord-coreene. Ri, în vârstă de 26 de ani, era lunetist de recunoaștere, iar Paek, 21 de ani, era infanterist. Ri a declarat:

„Am intrat în luptă pe 5 ianuarie. Prima val de trupe a suferit pierderi mari din cauza atacurilor cu drone și focului de artilerie. Ne așteptam la sprijin din partea artileriei ruse, dar au tras spre spatele inamicului în loc să ne acopere corespunzător. Acest lucru a dus la multe victime.”

Organizația sud-coreeană pentru drepturile omului Gyeore-eol Nation United a raportat că ambii prizonieri au cerut să fie transferați în Coreea de Sud în timpul filmării unui documentar coordonat de activiștii sud-coreeni.

„Cei doi POW‑i au solicitat producătorului, la finalul interviului, să îi ducă în Sud,” se arată în raportul organizației.

❗️Two 🇰🇵North Korean prisoners, who were jointly captured by 🇺🇦Ukrainian special forces and paratroopers in the 🇷🇺Kursk region, are asking to be handed over to 🇰🇷South Korea. pic.twitter.com/spIRIxKU2j — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 2, 2025

Anterior, Ri exprimase dorința de a se stabili în Coreea de Sud în timpul unei întâlniri cu un parlamentar sud-coreean, iar acum și Paek și-a exprimat aceeași intenție. Aceasta confirmă că ambii prizonieri caută protecția autorităților sud-coreene.

Guvernul de la Seul a precizat că este dispus să accepte soldații nord-coreeni capturați dacă aceștia își exprimă clar dorința de a se stabili în Coreea de Sud.

Constituția sud-coreeană definește întreaga Peninsulă Coreeană ca teritoriu al Republicii Coreea, recunoscând implicit dreptul tuturor locuitorilor săi de a fi considerați cetățeni sud-coreeni.

Capturarea și cererea ambilor soldați nord-coreeni ridică întrebări legate de statutul lor conform dreptului internațional umanitar.

Ministerul Unificării din Coreea de Sud a declarat că, odată ce Coreea de Nord a recunoscut trimiterea trupelor sale în Rusia, „soldații capturați pot fi considerați prizonieri de război”.

Pe plan militar, prezența unităților nord-coreene în regiunea Kursk este considerată de Ucraina și de aliații săi un semn al sprijinului rus, dar și o oportunitate strategică, prizonierii putând deveni o monedă de schimb în negocierile viitoare privind prizonierii.