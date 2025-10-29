Forțele ruse de apărare anunță neutralizarea a 100 de drone. O zonă industrială, vizată de ucraineni

În noaptea de 29 octombrie, sistemele de apărare antiaeriană din Rusia au interceptat și distrus 100 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus și a Crimeei anexate, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Operațiunea face parte din măsurile continue de securitate pentru protejarea infrastructurii critice și a populației civile.

Potrivit datelor Ministerului Apărării, distribuția dronelor doborâte a fost următoarea: 46 în regiunea Briansk, 12 în Kaluga, opt în Belgorod, șapte în Krasnodar, câte șase în regiunea Moscova și Orel, patru în Ulyanovsk, câte trei în Crimeea și Republica Mari El, două în regiunea Stavropol și câte una în regiunile Kursk, Smolensk și Tula.

Această distribuție reflectă zonele în care au fost detectate și neutralizate dronele înainte ca acestea să atingă ținte sensibile.

În legătură cu interceptările, Rosaviatsia a anunțat că mai multe aeroporturi au fost temporar închise sau au avut operațiuni suspendate pe timpul nopții.

🔥🐝🇷🇺 130+ drones buzzing over Mother Russia. Airports from Domodedovo to Sheremetyevo slammed to max alert—flights grounded, skies locked. Putin's air defenses? Swatting flies in a hurricane. Capital chaos incoming—expect oligarchs packing yachts faster than excuses. 9/ pic.twitter.com/xiqPArUoRP — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) October 29, 2025

Printre acestea se numără: aeroporturile din Saratov, Gelendjik, Penza, Vladikavkaz, Groznîi, Samara, Krasnodar, Ulyanovsk, Kazan, Ceboksari, precum și aeroporturile din Moscova — Șeremetievo, Jukovski și Domodedovo.

Măsurile au fost luate pentru a asigura siguranța traficului aerian și a pasagerilor.

Guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, a declarat că dronele ucrainene au încercat să atace o zonă industrială din orașul Budennovsk.

Potrivit oficialului, forțele de apărare antiaeriană au neutralizat toate dronele, iar atacul nu a provocat „pagube semnificative”.

„S-a reușit evitarea victimelor și a distrugerilor. În zona unde au căzut dronele lucrează în prezent serviciile operative”, a adăugat Vladimirov, precizând că autoritățile monitorizează situația și intervine rapid acolo unde este necesar.

Canalul de Telegram Astra a raportat că în Budennovsk ar fi fost vizată fabrica petro-chimică „Stavrolen”, care produce polietilenă și polipropilenă.

Locuitorii din apropiere au semnalat explozii și incendii în zona fabricii, iar serviciile de urgență au intervenit pentru a evalua situația și a preveni eventuale pagube suplimentare.

Autoritățile locale au confirmat că zona este în prezent securizată și că nu au fost înregistrate victime.