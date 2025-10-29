International

Forțele ruse de apărare anunță neutralizarea a 100 de drone. O zonă industrială, vizată de ucraineni

Comentează știrea
Forțele ruse de apărare anunță neutralizarea a 100 de drone. O zonă industrială, vizată de ucraineniDrona Ucraina / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

În noaptea de 29 octombrie, sistemele de apărare antiaeriană din Rusia au interceptat și distrus 100 de drone ucrainene deasupra teritoriului rus și a Crimeei anexate, a anunțat Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Operațiunea face parte din măsurile continue de securitate pentru protejarea infrastructurii critice și a populației civile.

Distribuția dronelor doborâte pe regiuni

Potrivit datelor Ministerului Apărării, distribuția dronelor doborâte a fost următoarea: 46 în regiunea Briansk, 12 în Kaluga, opt în Belgorod, șapte în Krasnodar, câte șase în regiunea Moscova și Orel, patru în Ulyanovsk, câte trei în Crimeea și Republica Mari El, două în regiunea Stavropol și câte una în regiunile Kursk, Smolensk și Tula.

Această distribuție reflectă zonele în care au fost detectate și neutralizate dronele înainte ca acestea să atingă ținte sensibile.

Moartea medicului Ștefania Szabo. Familia a cerut și un legist independent
Moartea medicului Ștefania Szabo. Familia a cerut și un legist independent
Alexandru Răducanu explică motivele plecării lui Dan Diaconescu a plecat de la Canal 33: Nu au mai plătit. Restul e cancan
Alexandru Răducanu explică motivele plecării lui Dan Diaconescu a plecat de la Canal 33: Nu au mai plătit. Restul e cancan

Perturbări în traficul aerian

În legătură cu interceptările, Rosaviatsia a anunțat că mai multe aeroporturi au fost temporar închise sau au avut operațiuni suspendate pe timpul nopții.

Printre acestea se numără: aeroporturile din Saratov, Gelendjik, Penza, Vladikavkaz, Groznîi, Samara, Krasnodar, Ulyanovsk, Kazan, Ceboksari, precum și aeroporturile din Moscova — Șeremetievo, Jukovski și Domodedovo.

Măsurile au fost luate pentru a asigura siguranța traficului aerian și a pasagerilor.

Tentativă de atac asupra unei zone industriale

Guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, a declarat că dronele ucrainene au încercat să atace o zonă industrială din orașul Budennovsk.

Potrivit oficialului, forțele de apărare antiaeriană au neutralizat toate dronele, iar atacul nu a provocat „pagube semnificative”.

„S-a reușit evitarea victimelor și a distrugerilor. În zona unde au căzut dronele lucrează în prezent serviciile operative”, a adăugat Vladimirov, precizând că autoritățile monitorizează situația și intervine rapid acolo unde este necesar.

Canalul de Telegram Astra a raportat că în Budennovsk ar fi fost vizată fabrica petro-chimică „Stavrolen”, care produce polietilenă și polipropilenă.

Locuitorii din apropiere au semnalat explozii și incendii în zona fabricii, iar serviciile de urgență au intervenit pentru a evalua situația și a preveni eventuale pagube suplimentare.

Autoritățile locale au confirmat că zona este în prezent securizată și că nu au fost înregistrate victime.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:23 - Pelerinaj record la Catedrala Națională: Peste 80.000 de credincioși, în două zile
13:12 - Nicușor Dan: „Securitatea României nu va fi diminuată”. Prima reacție după decizia SUA de a retrage o parte dintre so...
13:02 - Cel mai întunecat loc de pe Pământ, salvat de un singur om
12:53 - Rareș Bogdan: Mutarea a 800 de soldați americani din România nu trebuie subestimată
12:45 - Jamaica, paralizată de uraganul Melissa. Rafale de 300 km/h și distrugeri masive
12:37 - Moartea medicului Ștefania Szabo. Familia a cerut și un legist independent

HAI România!

Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua și scandalul. Hai LIVE cu Turcescu
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog

Proiecte speciale